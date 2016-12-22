Турчак не увидел в своем назначении риска для репутации «Единой России»

Новый секретарь генсовета «Единой России» не видит в своем назначении репутационных рисков для партии из-за дела об избиении Олега Кашина. Турчак заявил, что журналиста «использовали втемную» для «попытки захвата бизнеса»

Андрей Турчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, назначенный и.о. секретаря генерального совета «Единой России», ответил на вопрос журналистов, не считает ли он репутационным риском для партии тот факт, что его имя связывают с избиением журналиста Олега Кашина.

«Ничем, кроме как провокацией, это назвать не могу. Оценивать это можно не иначе как попытку захвата бизнеса. Олега [Кашина] использовали втемную», — сказал Турчак. Он добавил, что правоохранительные органы разберутся в деле. Кашин в разговоре с РБК назвал слова Турчака «бредовой конструкцией».

Данное заявление Турчака прозвучало после заседания генсовета, где была утверждена отставка Сергея Неверова с поста секретаря генсовета «Единая Россия». На этом же заседании Неверов представил Турчака в качестве и.о. секретаря генсовета партии. Турчак 12 октября сложил полномочия губернатора Псковской области.

Ранее в пятницу, 13 октября, журналисты спросили пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, не скомпрометирует ли «Единую Россию» назначение Турчака на должность руководителя генсовета партии. Песков заявил, что считает этот вопрос «неуместным». «Соответственно, не буду отвечать на него», — добавил он.

Журналист Олег Кашин называл Турчака заказчиком нападения на него в 2010 году. Тогда Кашин был жестоко избит неизвестными. До этого между журналистом и Турчаком возник конфликт в «Живом журнале». Поводом послужил тот факт, что Кашин в переписке назвал губернатора «сраным Турчаком». Турчак потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, однако Кашин отказался это сделать.

Сам Турчак отвергал все обвинения в причастности к нападению на журналиста.

В 2015 году Кашин сообщил о раскрытии преступления и назвал организатором нападения на себя управляющего АО «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») Александра Горбунова. По данным базы Kartoteka.ru, основными акционерами «Заслона» в декабре 2014 года были ЗАО «Система», принадлежащее Александру Горбунову, и управляющая компания «Ленинец», которая, в свою очередь, принадлежит супруге Турчака Кире Турчак.

Турчак, в свою очередь, говорил, что причиной, по которой в эту историю был втянут его «товарищ» и управляющий завода «Заслон» Александр Горбунов, является попытка получить контрольный пакет акций завода со стороны бывшего подчиненного Горбунова.

Дело об избиении Кашина формально не прекращено, срок предварительного расследования регулярно продлевается. Фигурантами дела являются три человека: Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и Вячеслав Борисов, который находится в розыске. Все они являлись сотрудниками ОАО «Механический завод». Веселов утверждал, что Горбунов поручил ему разыскать и избить журналиста Кашина, поскольку тот оскорбил губернатора. Горбунов говорил, что Веселов оговаривает его.

«С годами я стал более серьезно относиться к тому определению, что я ему дал, и каждое высказывание Турчака лишь подтверждает точность этой фразы. Добавить мне больше нечего», — рассказал РБК Кашин.

«Говоря о бизнесе очевидно, что речь идет о предприятии «Ленинец», принадлежащее семье Турчака. Наверное, я хочу у него что-то отжать, соответственно на этой почве я заставил его мне угрожать, а некие враги наняли охрану с его предприятия, чтобы исполнить эту так называемую провокацию. Это, конечно, слишком бредовая конструкция, но у Турчака достаточно слабый опыт публичной полемики. Даже в бытность губернатором он редко выступал, видимо просто не умеет, но должность в «Единой России» располагает к возможности научиться изящно говорить», — добавил Кашин.