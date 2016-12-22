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Российский посол рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Швеции
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Российский посол рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Швеции
Политика, 16:45
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Российский посол рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Швеции
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев написал статью о российско-шведских отношениях, в которой заявил, что русофобия в королевстве достигла беспрецедентного уровня
Стокгольм. Швеция (Фото: Zuma / TASS)

Статью российского дипломата под названием «Пора установить мир между Россией и Швецией» опубликовало шведское издание Dagens Industri.

«Считаю, что настало время установить мир не только на поле битвы, но и в головах» — так начал свою статью Татаринцев. Посол подчеркивает, что отношения между Россией и Швецией никогда не были абсолютно безоблачными. Но даже во времена холодной войны, пишет он, точки соприкосновения в отношениях между странами было найти проще.

«Сравнивая напряженность в отношениях в 1970-х и 1980-х годах с сегодняшней ситуацией, я пришел к парадоксальному выводу. Несмотря на то что наша страна изменилась, сделав огромный шаг вперед в плане открытости и демократии, шведская точка зрения на Россию явно не изменилась к лучшему. С трудом можно сказать, что и двусторонние отношения процветают», — пишет Татаринцев.

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«Честно говоря, я никогда не видел такого уровня русофобии в Швеции, как сегодня», — отметил посол. Он добавил, что в королевстве «стало обычным явлением всюду говорить о «российской угрозе» и демонизировать Россию». «Иногда кажется, что западные политики, что бы Россия ни делала, все равно автоматически будут говорить о ее «вине», — считает Татаринцев.

В конце своей статьи посол пожелал, чтобы предстоящая избирательная кампания в Швеции (в сентябре 2018 года там пройдут парламентские выборы) проводилась «в соответствии со славными традициями шведской демократии независимо от пресловутого внешнего влияния», была честной, без использования грязных технологий». Он также выразил надежду, что в сегодняшнем поколении шведских политиков найдется тот, кто не будет следовать стереотипам и начнет новую конструктивну​ю главу в двусторонних отношениях.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Швеции в Москве.​

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Швеция , русофобия
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