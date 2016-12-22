Потребовавшего Кубань украинского министра заподозрили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении. Ранее чиновник называл россиян «варварами» и требовал отдать Кубань

Владимир Омелян (Фото: Лазаренко Николай / Украинское фото)

Как сообщает издание «Украiнськi Новини» со ссылкой на материалы суда, сотрудники НАБУ выяснили, что Омелян вместе с семьей живет в доме стоимостью 7 млн гривен (около 15​​ млн руб.), который записан на двоюродную племянницу его жены. При этом в антикоррупционном бюро пришли к выводу, что купить дом племянница не могла, поскольку у нее не было таких денег.

Вопрос вызвал и автомобиль Омеляна — BMW X5, которым он постоянно пользуется. По документам машина принадлежит брату министра, и Омелян не указал ее в декларациях за последние два года.

Также сотрудников НАБУ заинтересовали сбережения чиновника. По бумагам он с 1999 года работает исключительно на государственной службе, однако сумел за последние два года накопить $90 тыс. и €25 тыс., а его жена, получающая меньше мужа, сберегла $70 тыс.

В НАБУ считают, что министр сознательно подавал недостоверные сведения в своей электронной декларации о доходах. В этой связи ведомство просило суд предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Омеляна, его жены, брата, матери и трех водителей. По данным издания, суд предоставил следствию доступ только к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.

За последний год Омелян сделал несколько громких заявлений. Так, 8 августа он сказал, что гражданам его страны «нечего ездить в Россию»: «Если мы идем в Европу, мы должны идти в Европу».



В потере Украиной Крыма Омелян в тот же день обвинил российских пенсионеров, которым в свое время разрешали оставаться на полуострове и получать российскую пенсию. «Именно эта «голота» выполнила задание Кремля», — утверждал министр.

10 мая Омелян заявил, что Киев восстановит авиасообщение с Россией в том случае, если Москва «вернет Украине Крым, Кубань и остальные захваченные территории».

В середине января министр предлагал переименовать украинские порты «Южный» и «Октябрьск», аргументировав это необходимостью «ликвидировать все, что было призвано навязать украинцам мнение, что они одной крови с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как и московиты».

До назначения на пост министра инфраструктуры Украины в 2014 году Омелян большую часть карьеры провел на различных постах в министерствах и ведомствах. В годы президентства Виктора Януковича он сначала трудился в департаменте МИД Украины, отвечавшем за Россию, а затем перешел на работу в Минфин.