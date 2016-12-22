Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи

В России стартует Международный фестиваль молодежи и студентов. В форуме, на который приедет президент Владимир Путин, примут участие около 20 тыс. делегатов из 180 стран мира

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

В субботу, 14 октября, в Москве парадом-карнавалом от Васильевского спуска до Лужников начинается 19-ый Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Основная площадка фестиваля — в Сочи, там программа продлится 15–22 октября. В воскресенье, 15 октября, пройдет церемония открытия.

Как Россия получила фестиваль

Идея провести очередной Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в России активно обсуждалась делегатами еще в 2013 году, во время предыдущего молодежного форума в Эквадоре, рассказала РБК участница тех обсуждений, лидер Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) Дарья Митина. «Особенно на этом настаивали делегаты из стран Азии и Африки, — вспоминает она. — Фестиваль проводится один раз в четыре года, и очередной выпадал на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. Разумеется, многие хотели отметить это событие непосредственно в России».

Митина вспоминает, что у проведения фестиваля в России были и противники. Европейские левые с настороженностью относятся к нынешней России: они разделяют позицию Кремля по неприятию американской гегемонии и декларируемый антифашизм, но не могут принять другие вещи, такие как притеснения секс-меньшинств, дружбу с крайне правыми европейскими организациями, говорит Митина. К последним левые активисты относят и «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которую Путин принял в марте в Кремле.

Мари Ле Пен и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

По словам источника РБК в российской секции Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) — организатора фестивалей, интерес к организации международного форума в России два года назад проявили в администрации российского президента. В ноябре 2016 года заявку на проведение фестиваля на генассамблее ВФДМ, прошедшей на Кубе, представил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов. ​В феврале 2016 года в Москве прошло заседание Генсовета ВФДМ, на котором его участники единогласно проголосовали за проведение фестиваля 2017 года в России. Местом проведения было выбрано Сочи, так как после проведения Олимпийских игр там сохранилась инфраструктура, достаточная для организации такого массового форума.

Сразу после окончания Генсовета 18 февраля членов оргкомитета сочинского ВФМС в резиденции «Ново-Огарево» принял президент Владимир Путин, заверивший организаторов, что все пройдет идеально. «Мы можем все это сделать на самом высоком, на высочайшем уровне», — заверил президент.

Кто организует фестиваль С 1947 года организатором фестивалей является Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). Федерация объединяет молодежные организации левого спектра: от левых социал-демократов до радикалов — троцкистов и анархистов. ВФДМ на своей ассамблее определяет место проведения очередного форума и традиционно формирует программу, в центре которой всегда были дискуссии на социально-политические темы. Идеологическая направленность фестивалей сохранилась и после краха коммунистических режимов в Восточной Европе — фестивали проходили в развивающихся странах, где у власти находились левые правительства. Из последних шести форумов половина прошла в странах Латинской Америки — Кубе, Венесуэле и Эквадоре. Списки участников составляют Национальные подготовительные комитеты (НПК), которые в основном формируются вокруг организаций, входящих в ВФДМ. В российский НПК вошли представители 53 организаций, при том что членами ВФДМ являются только четыре — Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ, молодежная организация КПРФ) — от него в фестивале примут участие более 300 участников, Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) — 65 участников, а также молодежная организация Российской коммунистической рабочей партии Виктора Тюлькина — РКСМ (б) и молодежная организация «Коммунистов России» ВЛКСМ — до 30 участников. Помимо молодых коммунистов в НПК вошли представители из организаций, не имеющих отношение к левому движению, — «Молодая гвардия Единой России», «Соколята» Жириновского и другие.​​

Зачем фестиваль нужен России

Организаторы, рассказывая Путину о целях фестиваля, делали особый упор, что проведение такого крупного события поможет России прорвать международную изоляцию, обозначить страну как лидера свободного мира, а самого президента —​ как лидера антиимпериалистического движения. «Путин все это слушал без особого энтузиазма, оживившись лишь в части, где речь шла об использовании современных технологий при проведении фестивальных мероприятий», — вспоминает участник той встречи.

Такое мероприятие не может рассматриваться вне отрыва от внутриполитического контекста, уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Фестиваль — это не мощное мировое молодежное движение, а бренд, который можно использовать для тактических задач, проведение фестиваля в Сочи совпадает с ростом интереса Путина к общению с молодым поколением, объясняет эксперт. Президент с конца весны этого года стал чаще, чем раньше, принимать участие в мероприятиях с участием студентов и школьников. Президент примет участие в некоторых мероприятиях фестиваля, обещал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Молодежь для нынешнего политического режима имеет особое значение, эта группа людей, которая должна быть лояльна, потому что ей предстоит в будущем голосовать, возможно, за того же самого лидера, согласен эксперт московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Проведение фестиваля это еще и демонстрация российской «мягкой силы», попытка привлечь международную молодежную аудиторию российскими ценностями, говорит Колесников. «Такую же смысловую нагрузку имел Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. Тогда, правда, это был прорыв, открытие страны для другого мира, сейчас, наоборот, это способ втянуть в поле своего влияния иностранную молодежь», — отмечает эксперт. Москва проводила фестиваль дважды — 1957 и 1985 годах.

Двойная программа

«Идейное содержание фестиваля с самого начала оказалось под угрозой, — рассказывает РБК представитель российского НПК от одной из коммунистических организаций. — По сути, готовились две непересекающиеся между собой программы: традиционная — с политическим дискуссиями и обсуждением социальных проблем, которую готовила ВФДМ, и программа, подготовкой которой занималась Росмолодежь под кураторством АП, к ее разработке была привлечена Высшая школа экономики. Их вариант программы — это типичный молодежный российский форум вроде «Тавриды» или «Селигера» со школами юного предпринимателя, веселыми стартами, концертами поп-звезд».

Участники фестиваля «Таврида» (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В итоге «объединенная» программа сочинского фестиваля, которая в дни мероприятия займет все сооружения Олимпийского парка Сочи, представляет микс: на соседних площадках будут проходить дискуссии о Че Геваре и роли Октябрьской революции, а председатель правления Сбербанка Герман Греф и австралийский мотивационный спикер Ник Вуйчич будут рассказывать, как стать успешными. Программа принималась консенсусом на подготовительных встречах, говорит знакомый с ходом ее разработки собеседник РБК. Кроме того, на фестивале будут представлены интерактивные зоны партнеров («Битва роботов», площадка Wargaming, где пройдет кибертурнир по World of Tanks), международный пресс-центр с брифинговыми залами и рабочими зонами и экспозиция YOUTH EXPO.

Пресс-секретарь фестиваля Антон Пешков в беседе с РБК сообщил, что программа ВФМС вызвала «большой ажиотаж» у потенциальных участников. «Квота, например, для российских участников составляет 10 тыс., в то время как заявок из России пришло 75 тыс., — рассказал Пешков. — Практически по каждой стране интерес к фестивалю был выше, чем возможная квота принятия людей из каждой конкретной страны. У нас 10 тыс. иностранцев и 10 тыс. российских граждан. В некоторых странах конкурс доходил до пяти​ человек на место».

«Мы понимаем, что Россия — это не СССР, здесь другие политические реалии, другое общество. Но мы надеемся, что несмотря на то что мы в чем-то не согласны с позицией наших коллег из дирекции по организации фестиваля, мы верим, что форум в Сочи сохранит свой исторический контекст и свою направленность», — заявил РБК президент ВФДМ Николас Пападимитриу. В пятницу, 13 октября, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ) и Николас Пападимитриу совместно проинспектировали площадки ВФМС и «остались довольны готовностью площадки к приему участников, оформлением и разнообразием зон для дискуссий, обучения, общения и отдыха», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Старые друзья

Общие затраты из российского бюджета на организацию и проведение фестиваля составили 4,5 млрд руб. Россия оплачивает организацию всех мероприятий в Сочи, проживание и питание участников, которых разместят в гостиницах, расположенных в Адлере, неподалеку от Олимпийского парка. Всем обещано трехразовое питание. Делегаты, в том числе иностранцы, платят за дорогу до Сочи и обратно. Общее число участников фестиваля составит около 30 тыс. человек — из них 20 тыс. участников (10 тыс. делегатов от России и 10 тыс. иностранцев), 7 тыс. волонтеров, а также многочисленные спикеры и гости. Крупнейшие иностранные делегации (более 200 человек) на фестиваль пришлют Куба, КНДР, Китай, Вьетнам, Намибия, Ангола, Мозамбик, ЮАР, Индия, Шри-Ланка. В фестивале собирались принять участие делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал РБК источник в оргкомитете. Однако ВФДМ приняла решение не принимать эту заявку. По мнению руководства федерации, участие официальных делегаций из Донецка и Луганска создаст опасность для делегатов от Украины, после того как те вернутся в Киев.

Министерство по делам молодежи и спорта Украины призвало бойкотировать фестиваль, однако члены ЛКСУ — молодежной организации Компартии Украины Петра Симоненко намерены приехать на фестиваль. При этом в фестивале примут участие официальные делегации Абхазии и Южной Осетии, которые возглавят министры по делам молодежи этих признанных Россией республик.