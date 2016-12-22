МВД возбудило дело из-за хищений при поставках пайков для Росгвардии

МВД возбудило уголовное дело из-за хищения средств при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии. Поставщиками продовольствия выступали Барышский мясокомбинат и компания-посредник «Оборонпродкомплект».

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Крупное мошенничество

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии, сообщил РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник, близкий к МВД.

По словам источников, поставщиками пайков выступали Барышский мясокомбинат (БМК) и компания-посредник «Оборонпродкомплект», а дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество группой лиц в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил 27 сентября этого года. Предполагается, что мошенничество было совершено по предварительному сговору группой лиц более 10 человек, уточнил один из источников РБК. Фамилии фигурантов, собеседники издания раскрывать отказались.

В пресс-службе МВД подтвердили РБК возбуждение уголовного дела. Дополнительную информацию в ведомстве не предоставили, сославшись на тайну следствия.

Финансовый директор БМК Михаил Родников также подтвердил наличие уголовного дела, но подчеркнул, что оно заведено «в отношении неустановленного круга лиц». «Ни руководство, ни сотрудники БМК в этом деле не фигурируют. Про Барышский мясокомбинат в этом деле ни слова ни сказано. Я не знаю, как это дело называется. Я не видел его, но о нем я знаю. Там статья 159 часть 4», — сказал Родников. РБК не удалось связаться с представителями «Оборнпродкомлекта» - указанные в системе «Спарк-Интерфакс» телефоны отключены.

Что такое Барышский мясокомбинат Барышский мясокомбинат (БМК) основан в 1958 году. Компания производит и поставляет мясные и мясо-растительные консервы, индивидуальные рационы питания для нужд Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР, сказано на сайте компании. Блокирующим пакетом (26%) БМК владеет компания «Военторг», 100% которого принадлежат холдингу Минобороны «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). БМК имеет аккредитацию Федерального агентства по государственным резервам. По итогам 2015 года, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании составила 618 млн руб., чистая прибыль — около 16 млн руб. Директор комбината — Александр Котлинский.

Уголовное дело состоит из двух эпизодов, сообщили два источника РБК. Первый эпизод касается мошенничества при поставке пайков для Росгвардии: в период с февраля по декабрь 2015 г., завысив стоимость поставки пайков, подозреваемые предположительно похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб., рассказал собеседник, близкий к Минобороны и подтвердил источник, близкий к МВД. Во втором эпизоде, по словам источников, речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн руб.

Что такое «Оборонпродкомплект» Компания «Оборонпродкомплект» была зарегис​трирована в 2013 году в подмосковном Одинцово. Учредители «Оборонпродкомплекта» — Людмила Атрощенко, Денис Баринов и Олег Чугунов. С мая 2017 года 100% акций принадлежит компании «Кайта Партнершип Лимитед», зарегистрированной на территории Великобритании, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании по итогам 2014 года (более поздние данные отсутствуют) составила около 233 млн руб., чистая прибыль — около 5 млн руб. Основной вид деятельности «Оборонпродкомплекта» — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Сейчас идет процесс ликвидации «Оборонпродкомплекта», руководителем ликвидационной комиссии назначена Любовь Исаншина.

С подачи военной прокуратуры

Основанием для возбуждения уголовного дела стали проверки Главной военной прокуратурой произведенных Барышским мясокомбинатом пайков, поставленных в Росгвардию и Минобороны, которые показали, что часть данной продукции «в пищу не пригодна», пояснил РБК собеседник, близкий к МВД. Проверки проводил первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин: в августе этого года он ушел на пенсию по выслуге лет.

В 2015 году МВД заключило контракт с ООО «Оборонпродкомплект» на поставку свыше миллиона пайков для внутренних войск МВД (с апреля 2016 года переданы Росгвардии). Сумма контракта составила 680 млн руб, производителем продукции был Барышский мясокомбинат. Как установила Главная военная прокуратура, пайки содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается». В частности, в «Сыре плавленом стерилизованном» превышено содержание белка; масла, использованные в консервах, не соответствовали требованиям «о безопасности молока и молочной продукции». В «Паштете нежном» и «Каше гречневой с говядиной» обнаружены ДНК курицы и камедь рожкового дерева. Это показала выборочная проверка пяти партий индивидуальных рационов питания суммарным объемом 189 тыс. комплектов на сумму более 110 млн руб. Такой вывод содержался в постановлении Никулищина о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия от 2 июня 2017 года (копия есть у РБК).



Пайки для Минобороны поставлялись в рамках госконтракта от 28 ноября 2014 года на оказание услуг по организации питания в 2015–2017 годах на сумму более 115,1 млрд руб., заключенного между​ Минобороны и акционерным обществом ​«Военторг». Для его реализации «Военторг» заключил договоры с соисполнителями — Грязинским пищевым комбинатом и Барышским мясокомбинатом, которые произвели для войск свыше 8 млн пайков. БМК поставил «Военторгу» свыше 4 млн пайков на сумму более 2,5 млрд руб. Договор «Военторга» с Барышским мясокомбинатом был подписан 23 декабря 2015 года. Главная военная прокуратура установила, что более полумиллиона пайков на сумму 320,7 млн руб. производства БМК, поставленных для нужд Минобороны в 2016 году, оказались «недопустимыми» для употребления в пищу. Об этом Андрей Никулищин сообщил в представлении заместителю министра обороны генералу Дмитрию Булгакову (копия представления есть у РБК).