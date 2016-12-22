Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении главой Службы внешней разведки (СВР) 37-летнего Егора Божка, ранее исполнявшего обязанности руководителя украинской миссии при НАТО.
«Я знаю Егора Божко давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы», - заявил Порошенко, представляя нового главу СВР личному составу разведслужбы.
Президент выразил уверенность в том, что новый глава СВР придаст новый импульс развитию спецслужбы, повысить эффективность ее работы, в том числе и в сотрудничестве с другими ведомствами оборонного блока.
СВР оставалась обезглавленной более года - предыдущего ее руководителя, кадрового разведчика Виктора Гвоздя Порошенко отправил в отставку в апреле 2016 года. Пришедший на смену Гвоздю Божок после окончания в 2002 году Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко работал только по линии МИДа - в центральном аппарате министерства и миссии при НАТО.
В начале сентября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал главным противником украинских спецслужб Федеральную службу безопасности России (ФСБ), отметив, что та, к сожалению для Украины, является одной из самых сильных спецслужб в мире.