Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки

Разведслужба оставалась без формального главы более года, после того, как весной 2016 года Порошенко уволил кадрового разведчика Виктора Гвоздя. На смену ему пришел дипломат Егор Божок

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении главой Службы внешней разведки (СВР) 37-летнего Егора Божка, ранее исполнявшего обязанности руководителя украинской миссии при НАТО.

«Я знаю Егора Божко давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы», - заявил Порошенко, представляя нового главу СВР личному составу разведслужбы.

Президент выразил уверенность в том, что новый глава СВР придаст новый импульс развитию спецслужбы, повысить эффективность ее работы, в том числе и в сотрудничестве с другими ведомствами оборонного блока.

СВР оставалась обезглавленной более года - предыдущего ее руководителя, кадрового разведчика Виктора Гвоздя Порошенко отправил в отставку в апреле 2016 года. Пришедший на смену Гвоздю Божок после окончания в 2002 году Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко работал только по линии МИДа - в центральном аппарате министерства и миссии при НАТО.

В начале сентября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал главным противником украинских спецслужб Федеральную службу безопасности России (ФСБ), отметив, что та, к сожалению для Украины, является одной из самых сильных спецслужб в мире.