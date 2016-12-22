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Замглавы ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей
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Замглавы ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей
Политика, 12:37
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Замглавы ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей
Начальным эпизодом в расследовании деятельности замглавы ФСИН Олега Коршунова стало уголовное дело, связанное с работой интернет-магазинов в колониях и СИЗО. Речь идет о хищении 1 млрд. руб. во ФГУПе «Калужское»
Олег Коршунов (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Следствие полагает, что замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ». Об этом говорится в постановлении о передаче сообщения о преступлении по подследственности, которое оказалось в распоряжении РБК. Источник, близкий к следственной группе подтвердил подлинность документа.

Следствие полагает, что Коршунов и Мухетдинов могли похитить свыше миллиарда рублей. Это обнаружилось в ходе проверки. Следователь по особо важным делам калужского управления СКР 13 марта сообщал, что материалы проверки находятся в производстве у следственного отдела.

О задержании Коршунова ранее в среду, 13 сентября, рассказал РБК источник во ФСИН, он добавил, что обыски проходят в квартире замглавы ведомства. По данным источника РБК в ФСБ, задержание и обыски связаны со строительством петербургского СИЗО «Кресты-2».

Источник, знакомый с материалами следствия, уточнил РБК, что обыски проходят в московской квартире Коршунова на улице Чичерина.

Олег Коршунов вместе с Андреем Мухетдиновым создали сеть интернет-магазинов в колониях и СИЗО, рассказывает РБК основатель правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимир Осечкин, занимавшийся общественным расследованием ФГУП «Калужское». «Действовали они следующим образом, Коршунов пролоббировал назначение на должность ФГУП «Калужское» своего друга Андрея Мухетдинова, — рассказал РБК Осечкин. По его словам, ​за несколько лет до прихода во ФСИН Коршунова в ведомстве существовала система интернет-магазинов. «У предпринимателей были контракты со ФСИН Москвы по которым 18 процентов от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов замкнул все контракты предпринимателей на ФГУП «Калужское», вместо действующих предпринимателей посадил своих доверенных лиц и забрал интернет-оборудование», — говорит Осечкин. По его данным, после этих изменений в отчисления в бюджет перестали приходить.

Помимо эпизода, связанного с ФГУП «Калужский», у следователей могли возникнуть вопросы к Коршунову в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств при строительстве изолятора «Кресты-2».

В июне счетная палата сообщила, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, в частности, что, отчитываясь об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», ФСИН «грубо исказила» отчетность, занизив долг почти на 768 млн руб.

В марте 2017 года Следственный комитет предъявил экс-гендиректору ОАО «ГСК», являвшегося подрядчиком строительства «Кресты-2», Виктору Кудрину обвинение в растрате. По данным следствия, в 2007-2015 годах ФСИН заключила с «ГСК» госконтракт и дополнительные соглашения, перечислив генподрядчику 12,27 млрд руб., однако работы не были выполнены в полном объеме, а подозреваемый похитил 56,645 млн руб.

 

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: ФСИН , Хищение , Олег Коршунов
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