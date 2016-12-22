В мэрии Москвы рассказали о 136 задержанных на акции оппозиции подростках

Подростки, вышедшие на акцию оппозиции в День России, живут в придуманном мире, им надо быстрее взрослеть, заявил глава департамента в мэрии Москвы. Государство должно работать над их «душевной настройкой»

Правоохранительные органы Москвы задержали 136 несовершеннолетних во время акции 12 июня, заявил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников. Эти дети и подростки участвуют в акциях оппозиции из-за желания «реализовать себя», передает слова чиновника «Интерфакс».

«Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — отметил Черников.

По мнению чиновника, этим подросткам надо «быстрее взрослеть», «правильно оценивать ситуацию» и «понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип «не навреди». Такие дети «не слышат и не хотят слышать», когда им предлагают доказать свою прогрессивность «конкретным делом», заявил сотрудник московской мэрии.

«Этим кто-то активно пользуется», — подчеркнул Черников. Государство и семьи должно работать вместе, чтобы создать «душевную настройку» молодежи, считает он.

В нескольких городах России 12 июня прошли оппозиционные митинги против коррупции. В Москве власти согласовали акцию на Проспекте Сахарова, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный отказался проводить ее там и заявил о планах «гуляний» по Тверской улице. Мэрия пообещала не мешать «гуляньям», если их участники не придут туда с плакатами и не будут выкрикивать лозунги. В итоге мероприятие закончилось массовыми задержаниями; организация «ОВД-Инфо» сообщала о более чем 850 задержанных.

Полиция задержала Навального в подъезде его дома, когда он собирался поехать на мероприятие. Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции.

Следственный комитет России возбудил дело о насилии против представителя власти после того, как неизвестный распылил перцовый аэрозоль, из-за чего пострадал сотрудник ОМОНа. Координатор общественного движения «Открытая Россия» Мария Баронова заявила РБК, что подозреваемый по делу является несовершеннолетним.

Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее назвал прошедшую в Москве акцию «подлой и опасной провокации», заявив, что «чудом никто не пострадал». Мэр обвинил организаторов акции в агрессивном поведении и провокациях.