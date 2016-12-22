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Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО
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Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО
Политика, 18:45
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Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО
Михаил Горбачев отверг критику Владимира Путина, высказанную в фильме Оливера Стоуна. Российский лидер заявил, что экс-президент СССР допустил ошибку при общении с НАТО в вопросе нерасширения альянса на Восток
Михаил Горбачев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев ответил на критику российского президента Владимира Путина, прозвучавшую в его адрес в документальном фильме  режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», демонстрация которого 12 июня стартовала на американском телеканале ShowTime.

В фильме Путин назвал ошибкой Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток. «Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — сказал Путин.

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Горбачев, комментируя «Интерфаксу» заявление российского президента, сказал, что не считает это своей ошибкой.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — приводит агентство слова Горбачева.

Премьерный показ фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) стартовал в эфире американского телеканала ShowTime в ночь на 13 июня. В эфир вышла пока только первая часть ленты, всего их будет четыре. Сам режиссер говорил, что лента откроет американцам глаза и расскажет о взглядах президента на события, произошедшие за последние 17 лет. 

Фильм покажет и «Первый канал», который приобрел права на показ этой картины. В российском варианте фильм получил название «Путин». Показывать ленту будут с 19 по 22 июня. ​

Автор: Мария Бондаренко
Теги: НАТО , Владимир Путин , Михаил Горбачев
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