Задержанного в Москве оппозиционера Яшина арестовали на 15 суток

Оппозиционер Илья Яшин, задержанный накануне на Тверской улице в Москве, где проходила несанкционированная акция, арестован на 15 суток. Ему вменяли неповиновение полиции

Илья Яшин (справа) (Фото: Егор Губернаторов / РБК)

Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин, задержанный накануне в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, арестован на 15 суток за неповиновение полиции, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Признать Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста», — говорится в решении судьи.

После вынесенного решения Яшин сообщил РБК, что «после подачи жалобы в Мосгорсуд намерен также обратиться в ЕСПЧ».

В минувший понедельник в Москве и ряде других городов России проходили акции протеста, которые стали продолжением антикоррупционного митинга, организованного Алексеем Навальным 26 марта 2017 года.

Некоторые из проходивших 12 июня акций были согласованными, некоторые — нет. В частности, в Москве власти согласовали акцию на проспекте Сахарова, однако Навальный отказался проводить там митинг и призвал всех выйти на «гулянья» на Тверскую улицу.

В итоге несанкционированная акция на Тверской завершилась массовыми задержаниями. По последним данным «ОВД-Инфо», число​ задержанных в Москве — более 800 человек.