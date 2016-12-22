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Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России
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Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России
Политика, 14:23
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Кремль не увидел опасности в протестных акциях в России
Согласованные митинги по всей России не опасны для Кремля. «Это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию»,  — считает Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве были провокаторы, а это несло угрозу для граждан
Несогласованная акция на Тверской 12 июня 2017 года (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Протестные акции, которые прошли в России, опасности для Кремля не представляют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков сказал, что это «нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию» и приходят на согласованные митинги. Такие акции «ни для кого никакой опасности не представляют», заявил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикации​ в западных СМИ, что митинги могут быть опасны для Кремля.

Однако Песков считает, что провокации на несогласованных митингах могут быть опасными для граждан. «Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан», — пояснил Песков. Он заявил, что это может принести вред и тем людям, которых он считает провокаторами, поэтому органы правопорядка «предпринимают необходимые действия».

Накануне, 12 июня, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и в других российских городах прошли массовые акции протеста. В столице была несогласованная акция на Тверской и согласованный митинг на проспекте Сахарова. В результате в Москве задержали 866 человек, в Петербурге — около 900.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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Западные СМИ уделили внимание акциям протеста в российских городах. The Guardian писала, что «протест в понедельник [12 июня] был последний залпом в битве [Алексея] Навального с Кремлем. Он рассматривается как проверка, является ли событие в марте (26 марта прошли массовые протестные акции по всей России. — РБК) осечкой или началом устойчивой проблемы для Кремля перед выборами».

ABC передавало, что «в то время как оппозиционные настроения растут, власти ищут стратегию по​​дрыва доверия к оппозиции, стараясь не вызывать ​большей враждебности».

Судя по фотографиям с митинга в Москве, сотрудники ОМОНа применяли силу к вышедшим на улицам гражданам. Они били их резиновыми дубинками, волокли по земле. Журналисты сообщали о задержаниях, несмотря на то что у них при себе была пресс-карта.

Мэрия Москвы предупреждала, что акция протеста — это провокация. Об этом же заявил глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Россия , акции протеста , митинг 12 июня
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