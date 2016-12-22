Коллапс и равнодушие: эксперты назвали 4 варианта будущего для Донбасса

Украинская тема уходит на второй план в отношениях Запада и России, но еще долго будет сказываться на них, утверждают эксперты близкого к МГИМО агентства «Внешняя политика»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Как «большая война» в Донбассе, так и политическое урегулирование восточноукраинского кризиса маловероятны в ближайшем будущем; конфликт принимает затяжной характер, притом что уходит на второй план в отношениях России, ЕС и США, считают авторы доклада «Украинский вопрос: сценарии развития украинского кризиса», подготовленного аналитическим агентством «Внешняя политика» (есть в распоряжении у РБК) и представленного 13 июня.

«Долгосрочного решения украинского вопроса пока не просматривается. Большинство внешних участников ситуации занимают выжидательную позицию. <…> Можно констатировать, что ключевой процесс ближайшего времени — формирование устойчивых рамок статус-кво, в которых кризис застынет на один-два электоральных цикла [на Украине]», — полагают авторы доклада Андрей Сушенцов и Николай Силаев.

Они видят четыре сценария развития украинского кризиса: «Движение в колее», «Киев на прицепе», «Коллапс и равнодушие» и «Угроза изоляции». При этом авторы подчеркивают, что эти сценарии могут реализоваться не в «чистом» виде, а в сочетании.

Чем занимается «Внешняя политика» Аналитическое агентство «Внешняя политика» — московская исследовательская организация; консультирует организации государственного и частного секторов в сфере международных отношений. Агентство основано в 2014 году выпускниками МГИМО. Руководитель агентства — Андрей Сушенцов, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО.

​«Движение в колее»

Согласно первому сценарию — «Движение в колее», Украина сохранит устойчивость политического режима при дальнейшей поддержке Запада, несмотря на возможный провал реформ Петра Порошенко. В этом случае нынешнее положение сохранится на «неопределенно долгий срок», Украина избегает экономического коллапса благодаря поддержке Международного валютного фонда, однако уверенность в Киеве как в ценном партнере у Запада снижается, как и заинтересованность в решении его проблем.

Это подталкивает Киев к всевозможным попыткам поддерживать военную напряженность на линиях соприкосновения сторон, так как Украина «стремится не допустить замораживания конфликта в Донбассе». «Украинские власти считают неприемлемой для себя ситуацию, когда существование непризнанных Донецкой и Луганской народных республик воспринимается всеми вовлеченными сторонами как своеобразная «новая норма», неизбежное и долгосрочное явление», — пишут авторы доклада.

При этом они не исключают возможности провокации в отношении России, например отправку диверсионных групп в Крым или попытки проведения военных учений в воздушном пространстве полуострова. Такие шаги могут предприниматься, чтобы представить Крым международной проблемой, полагают эксперты.

В рамках этого сценария не будет прогресса в сфере политического урегулирования конфликта в Донбассе, постоянные обстрелы и локальные столкновения между подразделениями непризнанных республик и украинскими войсками будут нормой, сохранится экономическая блокада Донбасса со стороны Украины, риторика международного сообщества не изменится.

«Киев на прицепе»

Другой вариант развития украинского кризиса — внутриполитическая дестабилизация страны при сохранении политической и экономической поддержки Запада. Согласно этому сценарию, парламент вступает в длительное противостояние с президентом, при этом усиливается роль полугосударственных военизированных групп в политическом процессе. Это может привести к массовым протестам и новым попыткам государственного переворота. «В таком сценарии урегулирование в Донбассе полностью блокируется. Одновременно нарастает риск возобновления военных действий», — говорится в докладе.

Запад продолжит поддерживать Киев и «враждебные» в отношении России силы, отмечают авторы доклада. Вашингтон сохранит вовлеченность в украинские дела, но при этом предоставит союзникам — Германии и Франции — больше инициативы, так как администрация американского президента Дональда Трампа, озадаченная внутриполитическими проблемами США, еще не определилась с подходом к Украине. Основную роль в урегулировании украинского кризиса, согласно этому сценарию, будет играть канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако Берлин не обладает теми рычагами давления на Киев, какие есть у Вашингтона, считают авторы доклада. «Россия и Запад будут взаимно блокировать односторонние действия друг друга в этом направлении, а кооперация между ними будет крайне затруднена», — полагают Сушенцов и Силаев.

«Коллапс и равнодушие»

Третий сценарий предполагает, что политическая ситуация внутри страны становится еще более шаткой и Запад при этом сокращает поддержку Украины. Доступ Киева к финансовой помощи значительно ограничивается, возникает угроза нового экономического кризиса, который приводит к еще большей политической дестабилизации.

В этой ситуации Запад критикует украинское правительство за провал реформ, рост влияния радикальных националистов и саботаж минских соглашений. США и ЕС начинают воспринимать Украину как «актив с отрицательной ценностью», при этом «идеологически антироссийский консенсус украинской элиты» начинает размываться, пишут авторы доклада.

Сам конфликт начинает развиваться в направлении заморозки по образцу приднестровского, при котором напряженность снижается, а сотрудничество постепенно усиливается. При этом рассматриваются возможности повышения самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик. Однако в этой ситуации возникают риски провокации со стороны радикальных националистических групп, которые вряд ли захотят предавать «национальные интересы».

При данном сценарии сохранится взаимное недоверие России и Запада. В лучшем случае Россия, США и ЕС продолжат поддерживать своих союзников на Украине и в то же время сдерживать их от военных столкновений. В худшем случае — «гражданская война на Украине распространяется на новые территории страны, что приводит ее государственность на грань исчезновения», предостерегают авторы доклада.

«Угроза изоляции»

Четвертый вариант развития событий на Украине — сокращение западной поддержки при способности украинских политических элит сохранить контроль над ситуацией в стране. Роль праворадикальных вооруженных групп на Украине снижается, но при этом острая конкуренция внутри элит сохраняется. Однако она «не носит характер борьбы на уничтожение».

Без поддержки Запада Киев останавливает активное наступление в Донбассе и стремится сохранить «хрупкую» стабильность на востоке страны, что приводит к снижению напряженности. При этом возобновляются дискуссии об экономической цене разрыва отношений Украины и России. Украинские политики посещают Москву, встречаются с представителями российских политических и деловых кругов, чтобы попытаться восстановить торгово-экономические связи, прогнозируют авторы доклада.

«Прекратить трагедию в Донбассе»

Вне зависимости от того, как будут развиваться события, Киев не сможет справиться с самопровозглашенными республиками Донбасса силовыми методами, при этом вряд ли пойдет на полное примирение с ними и никогда не откажется от этих территорий, считают авторы доклада. Это значит, что потенциал для конфликта останется, несмотря на ослабевающий интерес и усталость от украинского кризиса со стороны внешних игроков. Главная задача для Москвы, Вашингтона и Брюсселя — не превратить Украину в поле битвы между Россией и Западом, считают эксперты.

При этом авторы доклада не считают Россию участником конфликта и называют события на Украине гражданской войной.

С таким подходом не соглашаются западные эксперты. Ситуация, которая складывается в Донбассе, выглядит не как гражданская война, а как «российско-украинский конфликт», считает бывший американский посол на Украине, старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Стивен Пайфер. Чтобы прекратить трагедию в Донбассе, Москва должна тоже внести свой вклад, а именно — соблюдать минские соглашения и оказывать влияние на сепаратистов, сказал Пайфер РБК.

Проблема правительства Украины заключается в том, что оно оказалось в ловушке минских соглашений, полагает профессор Род-Айлендского университет​а, в 1989–1990 годах атташе американского посольства в Москве Николай Петро. Официально украинская власть обязалась исполнять минские соглашения, но в то же время столкнулась с противодействием вооруженной оппозиции, которая грозит свергнуть правительство, если основные положения минских соглашений будут воплощены в жизнь — сепаратисты амнистированы, а республикам Донбасса будет предоставлено больше автономии, полагает эксперт.

«Правительство стоит перед неразрешимой проблемой: оно не может в полной мере соблюдать минские соглашения, так как сталкивается с угрозами внутри страны. С другой стороны, оно не может выйти из минских соглашений, так как в этом случае рискует потерять внешнее финансирование», — объяснил Петро РБК.