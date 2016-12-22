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Путин рассказал о своих дочерях и об отношениях в семье
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Путин рассказал о своих дочерях и об отношениях в семье
Политика, 04:19
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Путин рассказал о своих дочерях и об отношениях в семье
Президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих дочерях, их семьях и об отношениях с ними. Глава государства отметил, что гордится своими детьми и иногда дискутирует с зятьями
Владимир Путин (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент России Владимир Путин в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном, который снимает четырехсерийный фильм про российского лидера, рассказал о своих двух дочерях и заявил, что гордится ими. Фрагмент из документального фильма опубликовал телеканал ShowTime.

По словам главы государства, его дочери не связаны с политикой или крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием.

«Они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. <...> У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — сказал президент, отвечая на вопрос об отношениях внутри своей семьи.

Президент отметил, что у него иногда возникают разногласия со своими зятьями и дочерьми. На вопрос Стоуна, спорит ли политик с ними, Путин отметил, что в разговорах с детьми у него бывают и различные точки зрения на какие-то вопросы, но, при этом, они «не спорят», а «скорее, дискутируют».

На утверждение режиссера, что Путину очень повезло с детьми, президент заявил: «Я ими горжусь!»

Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна рассказывает о своей семье

Также впервые в этом интервью Путина рассказал о своих внуках. В разговоре с режиссером он сказал, что ему редко удается с ними видеться и проводить вместе время. На вопрос, играет ли президент с ними, Путин признался: «Очень редко, к сожалению».

Путин рассказал о своих внуках
Политика

Говоря о роли спорта в своей жизни, президент подчеркнул, что занятия дзюдо начали менять его жизнь «в лучшую сторону».

​«Я жил в очень свободном режиме, существовал, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это начало менять жизнь в лучшую сторону», — отметил Путин.

Также режиссер и глава государства поговорили о юности президента и о том, как он принял решение начать работать в КГБ. Путин пояснил, что в советских университетах существовала особая система распределения, когда после окончания вуза студентов направляли работать в определенные структуры.

«Когда оканчивали высшее учебное заведение, вы должны были пойти на работу туда, куда вас пошлют, — добавил президент. — И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ».

Владимир Путин и Оливер Стоун в течение двух лет провели серию продолжительных бесед, на основе которых американский режиссер собрал документальный фильм «Интервью с Путиным». Как рассказывал сам режиссер, всего он встречался с российским президентом четыре раза.

Премьерный показ ленты состоится в эфире американского телеканала Showtime в ночь на 13 июня. Ранее в сети появлялись короткие отрывки фильма, в которых президент рассказывает об отношении к своей охране, к бывшему сотруднику Агентству национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену и о том, как в 2000 году предлагал президенту Биллу Клинтону рассмотреть вопрос вступления России в НАТО.

Российский «Первый канал» уже приобрел права на его трансляцию в своем эфире. Российская аудитория сможет увидеть фильм с 19 по 22 июня в 21:30, показывать его будут частями.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин , фильм , Оливер Стоун
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