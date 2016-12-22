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Делегации военных России отказали в визе США для поездки на брифинг в ООН
Политика, 22:17
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Делегации военных России отказали в визе США для поездки на брифинг в ООН
Делегации Генштаба Минобороны России не оформили визы для участия в брифинге военных России и Китая в штаб-квартире ООН, который прошел 12 октября. На брифинге обсуждалась система ПРО США
Андрей Третьяк (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Делегации Генерального штаба Министерства обороны России, направлявшейся в штаб-квартиру ООН для участия в российско-китайской конференции военных, не выдали визы США. Об этом заявил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов, передает «РИА Новости».

В четверг, 12 октября, в ООН прошел брифинг по проблематике развертывания американцами системы противоракетной обороны. На нем были представители Минобороны России, но делегации Генштаба «местная сторона <...> въездную визу на территорию США не оформила», сообщил Александр Емельянов. Сам Емельянов в брифинге участвовал.

В составе делегации должен был прибыть в том числе советник начальника Генштаба, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Андрей Третьяк, отметил Емельянов.​

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков обвинил США в развертывании в Польше 2-й бронетанковой бригады США, которая развернулась там с бронетехникой в районе населенных пунктов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань. По его словам, она прибыла туда «по-тихому».

Конашенков при этом указал, что техника 3-й бронетанковой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни единиц машин) территорию Польши так и не покинули.
«Де-факто в Польше и Прибалтике сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе Рамштайн», — сказал Конашенков.

Польша в ответ назвала позицию Минобороны России «несерьезной». Министр обороны Польши Антоний Мацеревич отверг обвинения российского военного ведомства. Он также заявил, что в российско-белорусских учениях «Запад-2017» приняли участие более 120 тыс. военных, в то время, как Минобороны России официально заявляло, что в учениях были задействованы 12,5 тыс. человек.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США , Минобороны , ООН
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