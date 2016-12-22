Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Израиль выйдет из состава учреждения ООН по вопросам науки и культуры вслед за США. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже отдал соответствующее распоряжения Министерству иностранных дел

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО — учреждения ООН по вопросам науки и культуры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Нетаньяху.

В нем премьер-министр Израиля назвал решение США выйти из состава ЮНЕСКО «смелым и высоконравственным» шагом, уточняет агентство.

Заявление премьер-министра Израиля распространено спустя всего несколько часов после того, как о своем решении выйти из состава ЮНЕСКО заявили США.

В Вашингтоне объяснили решение выйти из ЮНЕСКО тем, что организация нуждается «в фундаментальной реформе» и находится во власти «антиизраильских настроений». В октябре 2016 года Израиль уже приостановил все виды сотрудничества с ЮНЕСКО. Причиной того шага стало принятие организацией резолюции, которая отрицает связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме. Документ был принят при поддержке 24 стран из 58.

Резолюцию, в частности, поддержали делегации России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана и Мексики. Поддержку Израилю оказали США, Великобритания, Литва, Нидерланды, Эстония и Германия. Остальные 26 стран воздержались.

Еще раньше, в 2011 году, возмущение Израиля вызвал тот факт, что в состав ЮНЕСКО на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия.

Госдепартамент США ранее в четверг, 12 октября, уведомил руководителя ЮНЕСКО Ирину Бокову о том, что Вашингтон планирует оставаться в составе конце организации до конца 2018 года, а после этого планирует получить статус наблюдателя. Бокова в своем ответном заявлении отметила, что сожалеет о решении Вашингтона, а также напомнила о том, что за предыдущие годы сотрудничества ЮНЕСКО совместно с США реализовали множество совместных проектов в области защиты культуры.

Опрошенные РБК эксперты считают, что решение США выйти из ЮНЕСКО фактически закрепляет сложившееся положение дел.