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Андрей Турчак въехал в кабинет Сергея Неверова в офисе «Единой России»
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Андрей Турчак въехал в кабинет Сергея Неверова в офисе «Единой России»
Политика, 21:19
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Андрей Турчак въехал в кабинет Сергея Неверова в офисе «Единой России»
Андрей Турчак, назначенный и.о. секретаря генсовета «Единой России», начал входить в курс дел. Он провел встречи с руководством партии и сказал, что пока не планирует кадровые перемены, сообщили источники РБК
Андрей Турчак (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Въехал в партийный кабинет

В четверг президент Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. В этот же день премьер-министр, лидер партии власти Дмитрий Медведев назначил Турчака и.о. секретаря генсовета «Единой России». О том, что Турчак — наиболее вероятный преемник прежнего секретаря генсовета Сергея Неверова, ранее рассказывали источники РБК.

В последние несколько дней Турчак много времени проводил в Москве, готовясь к предстоящему назначению, сказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Турчак встретился с Неверовым, который ввел его в курс партийных дел, сообщил близкий к руководству «Единой России» источник РБК.

Турчак активно принимал дела и в Совете Федерации, добавил собеседник в верхней палате парламента. Как уже сообщал РБК, Турчак станет сенатором от своего региона, сменив на этом посту Александра Борисова.

В четверг Турчак провел встречи с заместителями секретаря генсовета и руководящим составом Центрального исполкома (ЦИК) партии, включая прежних главу ЦИК Владимира Бурматова и его первого заместителя Константина Мазуревского, рассказали три источника РБК в «Единой России».

Встречи проходили наедине, в кабинете секретаря генсовета партии в офисе на Кутузовском проспекте, 39, куда уже въехал Турчак, сказали два единоросса РБК.

Неверов освободил кабинет сразу после того, как был избран главой думской фракции «Единая Россия» и написал заявление о сложении полномочий секретаря генсовета, уточнил один из собеседников РБК.

Во время встреч Турчак интересовался текущей повесткой партии и предстоящими мероприятиями, рассказали четыре единоросса РБК. Касаясь темы возможных кадровых перемен, Турчак заверил, что пока не планирует предпринимать никаких шагов. «Сказал, что пока работаем нынешней командой и готовимся к декабрьскому съезду», — уточнил собеседник РБК в партии власти и подтвердил другой источник в «Единой России». «Турчак говорил, что у него нет цели кого-то уволить или куда-то отправить. Его задача — сохранить структуру партии и людей, чтобы «Единая Россия» эффективно решала свои задачи», — утверждает еще один член партии.

Как долго сохранится статус-кво, на самом деле неясно, признается один из собеседников РБК. Определенные кадровые перемены могут произойти на съезде или даже раньше, считает он.

На съезде ЕР в декабре Турчак должен быть утвержден в качестве полноправного главы генсовета. Согласно уставу партии секретарь генсовета избирается на альтернативной основе.

Дмитрий Медведев и Андрей Турчак во время встречи в Кремле 12 октября 2017 года (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Еще один временный

В пятницу, 13 октября, пройдет заседание генсовета и президиума генсовета, на котором Турчака представят официально, сообщила в четверг пресс-служба «Единой России».

Генсовет утвердит заявление Сергея Неверова о сложении полномочий секретаря.

Изначально планировалось, что генсовет соберется в четверг, 12 октября. Причина переноса заседания — командировка Неверова, сообщил РБК замсекретаря генсовета Евгений Ревенко. Неверов вместе с другими лидерами думских фракций — Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым — посетил стройку моста через Керченский пролив.

Также в пятницу президиум генсовета утвердит заявление о сложении полномочий Владимира Бурматова (он стал председателем думского комитета по экологии) и Константина Мазуревского (предложен на пост главы аппарата фракции «Единая Россия»).

Планируется, что исполняющим обязанности главы ЦИК будет назначен нынешний заместитель главы исполкома Максим Руднев, говорят три единоросса. Но это назначение временное, подчеркивают собеседники РБК. Руднев будет оставаться и.о. до тех пор, пока кандидатуру на пост главы ЦИК не определят в Кремле. Это может произойти на следующей неделе, уточнил один из единороссов в беседе с РБК.

Секретарь генсовета и глава ЦИК — две ключевые позиции в партии власти. Неверов де-факто контролировал всю работу партии — электоральные, финансовые, политические, организационные, кадровые направления работы, то есть, по сути, управлял «Единой Россией», ранее объяснял РБК политолог Олег Игнатов.

Глава ЦИК «Единой России» отвечает за практическую реализацию принятых политических решений, пояснял собеседник в партии.

Согласно уставу ЦИК обеспечивает работу по подбору кандидатур для выдвижения на выборные должности, обеспечивает проведение избирательных кампаний, в которых участвует партия власти, по согласованию с президиумом генсовета и регионами назначает и освобождает от должности руководителей партийных исполкомов на местах и т.д.

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Победа аппаратной логики

Назначение Турчака на пост секретаря генсовета «Единой России» объясняется тем, что он давно хотел федеральную должность и устраивает как первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, так и его предшественника, спикера Госдумы Вячеслава Володина, считает политолог Константин Калачев. Аппаратные игры за увеличение влияния в партии есть, но проигравших пока нет, считает эксперт.

Бурматов, который покидает ЦИК партии, полностью ориентирован на Володина, тогда как на этой позиции нужна фигура, которая будет поддержана всеми сторонами, поясняет политолог кадровые перестановки в партии. По мнению Калачева, вряд ли в партии будут масштабные кадровые перемены, так как «незачем ломать то, что работает».

Главная проблема кадровых решений в «Единой России» — их немотивированность; все аргументы, которые звучат, не удовлетворяют «пытливый ум», считает политолог Аббас Галлямов. «Надо объяснить обществу, почему секретарем генсовета делают человека, который известен лишь тем, что он то ли дал команду избить журналиста, то ли не дал, но в любом случае у него с этим журналистом был конфликт, и еще тем, что его отец дружит с Путиным», — говорит эксперт, имея в виду скандал с избиением Олега Кашина, который подозревал Турчака в организации нападения.

По мнению Галлямова, в основе состоявшихся кадровых решений лежит логика «давайте пристроим хорошего человека», а не логика «давайте примем решение, которое понравится избирателю». Тот, кто лоббировал новое назначение Турчака, считает Галлямов, прекрасно осознавал все его издержки.

Турчак в первое время, скорее всего, будет осмысливать свою роль в партии, говорит политолог Михаил Виноградов. Поэтому не стоит ждать скорых кадровых перемен, добавляет он. Непонятно также, по словам эксперта, как сейчас в администрации президента смотрят на «Единую Россию» — как на актив или как на балласт, который сбрасывают, назначая секретарем генсовета человека с неоднозначной репутацией. Соответственно, ключевой вопрос теперь — готов ли Кремль к мощной кадровой экспансии в партии власти, ослабляя перед выборами 2018 года другие участки, заключает Виноградов.

Авторы: Наталья Галимова, Мария Макутина.
Теги: Сергей Неверов , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Андрей Турчак , Дмитрий Медведев ...
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