Польша опровергла слова России о размещении новых американских танков

Заявления России «лживы» и направлены на оправдание агрессии с ее стороны, заявил министр обороны Польши. Так министр прокомментировал слова российских военных о «тихой» переброске в страну американской танковой дивизии

Антоний Мацеревич (Фото: Krystian Dobuszynski / NurPhoto / ТАСС)

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич отверг обвинения российского военного ведомства в том, что в Польше «по-тихому» была размещена танковая бригада Армии США. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

«Это просто неправда и вводящее в заблуждение представление ситуации», — заявил Мацеревич на пресс-конференции в польском культурном центре в Лондоне. Он также назвал позицию Минобороны России «несерьезной».

По словам Мацеревича, он думал, что «в Минобороны России лучше умеют считать солдат на восточном фланге НАТО». «А если вы посмотрите на российских военных, размещенных на восточном фланге НАТО, их гораздо больше нескольких дивизий», — подчеркнул министр. По его словам, в российско-белорусских учениях «Запад-2017» приняли участие более 120 тыс. военных. Минобороны России официально заявляло, что в учениях были задействованы 12,5 тыс. человек, около 70 самолетов и вертолетов, 250 танков и другая техника.

Мацеревич уточнил, что в Польше размещены несколько американских батальонов. По утверждению польского министра, агрессия России «только усиливается»: «Чтобы оправдать агрессию, она [Россия] делает ложные и неправдивые заявления о наших действиях, которые совершенно оборонительные».

Своими действиями, добавил министр, Россия просто вынуждает Польшу разместить в стране в будущем американскую дивизию, «а может, даже две».

Ранее официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в польские города Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань «по-тихому» прибыла 2-я бронетанковая бригада США. А техника 3-й бронетанковой бригады США — 87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradl​ey и еще около сотни машин​ — Польшу не покинула. Конашенков также утверждает, что подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе Рамштайн можно перебросить в Польшу за два часа.

Прикрытием для того, чтобы не вывозить из страны бронетехнику, стала «истерия о «русской угрозе» во время российско-белорусских учений «Запад-2017», считают в Минобороны России.