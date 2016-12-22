Делегация из Триполи приехала обсудить возвращение посольства России

В Москву приехала делегация ливийского правительства национального единства. Кроме экономического сотрудничества ливийцы обсудят восстановления работы дипмиссии России в Триполи

Контактная группа по Ливии (Фото: пресс-служба контактной группы по Ливии)

Вернуть российскую дипмиссию

Прибывшая в Россию делегация базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обсудит со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым в четверг, 12 октября, вопрос о возобновлении постоянного дипломатического представительства России в Триполи. Об этом рассказал РБК глава делегации Хишам Абдалла Абу Шкеват, заместитель министра транспорта Ливии.

«Возвращение посольства России в Трополи как можно скорее станет первым и наиболее важным пунктом в обсуждениях на повестке переговоров с Богдановым», — заявил он.

Сейчас интересы России в Ливии представляет посольство в Тунисе, что вызывает сложности в развитии прямых контактов на местах. 3 октября 2013 года российское посольство в Триполи было закрыто, а сотрудники и члены их семей эвакуированы из Ливии. Это произошло после вооруженного нападения боевиков на здание посольства. Шевкат охарактеризовал отсутствие российской дипмиссии в Триполи как «нездоровое положение дел», пагубно влияющее на развитие двухсторонних отношений. «Невозможно развивать экономические сотрудничество и реализовывать достигнутые договоренности без дипломатического присутствия России в Триполи. Мы хотим исправить эту ситуацию и уверить российскую сторону вернуться в Триполи», — объяснил он РБК.

«Визит делегации организован по результатам встреч российского руководства с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтыгом. Мы рассчитываем на то, что сможем в деталях обсудить вопросы, связанные с развитием экономических связей между Россией и Ливией. Данное мероприятие — очередное подтверждение того, что между Россией и Ливией активно развиваются двусторонние связи на различных уровнях», — отметил глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

«Визит самого премьер-министра ПНС Фаиза Сарраджа в Россию будет зависит от того, насколько российская сторона пойдет нам на встречу в вопросе возобновления работы посольства», — заявил Шкеват. По его словам, без восстановления работы дипмиссии «неразумно» говорить о визите ливийского премьер-министра в Россию, если только речь не идет о ситуации чрезвычайного характера, ​

Посольство России в Ливии. Октябрь 2013 года (Фото: Ismail Zitouny / Reuters)

О подготовке визита Сарраджа в Москву Майтыг рассказал во время своей поездки в Россию в середине сентября — он приехал по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова. Свой визит вице-премьер начал с Грозного, а затем направился в Москву. Одновременно с ним по приглашению Института востоковедения РАН с визитом в Москве находился представитель враждебного правительству в Триполи лагеря — пресс-секретарь Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари. Визиты совпали случайно — ни Мисмари, ни Майтыг не изъявили желания провести двусторонние переговоры в Москве.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН и базирующееся в Триполи ПНС во главе с Фаизом Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар. На востоке и частично на юге власть находится в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как «правительство в Тобруке». Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которого поддерживают ОАЭ и Египет.

Прибывшая в среду, 11 октября, делегация из Триполи насчитывает 20 человек — в нее вошли представители органов государственной власти, бизнеса и фондов развития. Приезд ливийских официальных лиц и представителей делового сообщества был организован Российской контактной группой по внутриливийскому урегулированию.

Оживить экономику

Визит также нацелен на достижение «двухсторонних амбиций» по наращиванию торгово-экономического сотрудничества, отметил Шкеват. Как сообщил собеседник РБК в Контактной группе, в Москве у ливийской делегации запланированы встречи с представителями российских властей. Так, в четверг в первую половину дня прошла встреча с заместителем министра сельского хозяйства Евгением Непоклонновым: «на встрече обсуждался вопрос обмена опытом и развития торговли, в том числе поставок зерна из России» — отмечает источник.«Внутренние возможности Ливии по производству зерновых культур покрывают не более 30% нужд страны, поэтому её руководство ищет возможности диверсификации поставок» — отмечает собеседник РБК.

Помимо непосредственно коммерческих взаимоотношений по вопросам поставок зерна, на встрече в Минсельхозе обсуждалась возможность сотрудничества в вопросе вакцинации, химической защиты растений, а также обучения ливийских специалистов в сфере агропромышленности.

Москва как посредник

Богданов встречался с представителем ПНС, вице-премьером Майтыгом, 15 сентября в Москве. Они обсудили перспективы урегулирования затянувшегося конфликта в стране. Ситуацию в Ливии обсудил с Богдановым и Аль-Мисмари двумя днями ранее.

Тогда Аль-Мисмари заявил РБК, что Россия может стать еще одной площадкой переговоров, которая дополнит предыдущие форматы, в том числе в Абу-Даби и Париже, где представителям противоборствующих лагерей в Ливии так и не удалось договориться. «Возможно, это и есть правильный путь, по которому мы должны идти сейчас. Мы уже попробовали несколько других площадок, но это оказались, к сожалению, всего лишь разговоры и пустые обещания. Мы надеемся, что российская площадка будет сильнее и эффективнее», — сказал он.

Мисмари также выразил надежду на то, что «Россия проявит свою позицию вместе с дружественными Ливии странами в Совете Безопасности ООН в вопросе снятия запрета на поставки оружия ливийским вооруженным силам», — заявил аль-Мисмари РБК во время своего сентябрьского визита в Россию,

Майтыг тогда проявил меньший энтузиазм по поводу посредничества России в ливийском урегулировании. Как заявил Майтыг, ПНС приветствует усилия всех стран в урегулирования конфликта, тем не менее подчеркнул, что все инициативы должны вестись под эгидой ООН, которая признает легитимным ливийским правительством правительство Сараджа.

Москва же, настаивая на своей абсолютной нейтральности, выразила готовность помочь конфликтующим сторонам. Россия по Ливии занимает «равноприближенную, а не равноудаленную ко всем участникам» позицию, заявил 15 сентября российский представитель Лев Деньгов на пресс-конференции с участием Майтыга в Москве. По словам Деньгова, именно сейчас в Ливии сложились подходящие условия для урегулирования конфликта, так как появились две стороны, которые контролируют свои районы и при этом долгое время остаются стабильными. «Для нас это уже показатель», — объяснил он.