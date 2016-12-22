Buzzfeed рассказал о переданном Трампу плане Кремля по полному примирению

Администрация Дональда Трампа в первые недели своей работы получила из Москвы полномасштабный план быстрого восстановления отношений между Россией и США, пишет Buzzfeed со ссылкой на полученные редакцией документы

Москва разработала передала администрации Дональда Трампа план полной и быстрой нормализации отношений между Россией и США, однако лишь немногие из его положений получили шанс быть воплощенными в жизнь, сообщает издание Buzzfeed. В статье говорится, что редакция ознакомилась с документом, в котором были перечислены российские предложения, направленные в Вашингтон.

По информации издания, план урегулирования поступил из Москвы в течение третьего месяца пребывания Трампа у власти.

Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс охарактеризовал документ, который ему передали для ознакомления, как «дорожную карту» для полномасштабной нормализации российско-американских отношений.

Проект предусматривал полное восстановление дипломатических и военных каналов связи, а также контактов между разведслужбами. Эти области сотрудничества оказались наиболее пострадавшими в результате событий на Украине и в Сирии, отмечают авторы статьи.

По плану предполагалось в ближайшие недели после его одобрения организовать ​встречу спецпредставителя президента РФ по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами для обсуждения вопросов «информационной безопасности». Кроме того, в нем были пункты о переговорах по Афганистану, иранской ядерной проблеме, конфликту на Украине, ситуации на Корейском полуострове. Москва предложила также организовать личные встречи ​руководителей ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности США и главы Пентагона с их российскими коллегами и возобновления ряда каналов связи между США и Россией, которые были закрыты при Бараке Обаме.

Российское посольство в Вашингтоне отказались обсуждать документ, отмечает издание. «Мы не комментируем закрытые двусторонние переговоры, это нормальная дипломатическая практика», — цитируют авторы материала ответ посольства.