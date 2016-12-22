Думская оппозиция обойдется без отставок по итогам провала в Москве

КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР не будут менять глав московских региональных отделений после провального выступления их кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Об этом рассказали РБК в партиях

Геннадий Зюганов в единый день голосования. 10 сентября 2017 года (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

​В воскресенье, 10 сентября, завершились муниципальные выборы в Москве. После «Единой России» (1154 мандата) второе место неожиданно досталось «Яблоку» (176 мандатов вместо прежних 25 в 2012 году), а вот парламентские оппозиции показали провальные результаты, кратно снизив свое представительство в советах депутатов.

Политические предпочтения москвичей изменились, отмечал по итогам выборов председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, «резко провалились» парламентские партии​, а «яблочники» увеличили свое присутствие в муниципалитетах в семь раз. Близким к «провальному» результат парламентской оппозиции назвал и политолог Аббас Галлямов. Но менять лидеров отделений после поражения на выборах в партиях не собираются, выяснил РБК.

Представительство КПРФ в Москве по итогам прошедших 10 сентября выборов снизилось с 212 до 43 депутатов. Смены лидера в Московском горкоме КПРФ не планируется, сказал РБК депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. По его словам, коммунисты на самом деле выступили неплохо и получили 240 тыс. голосов, что на 50 тыс. больше «Яблока», но кандидаты от КПРФ в основном занимали места, следующие за проходными. «Цифры говорят, что не происходит либерализации населения. У нас будут не кадровые перестановки, а переосмысление подходов к выборам», — сказал РБК Клычков. Перестановки руководства отделения в партии пока не планируют, подтвердил источник РБК, близкий к руководству горкома.

Либерал-демократы получили всего четыре мандата вместо прежних 25. Вопроса о смене главы московского отделения партии после муниципальных выборов «в повестке нет», сказал РБК источник, близкий к руководству ЛДПР.

На минувших выборах в Москве «Справедливая Россия» получила порядка десяти мандатов вместо 128. Справороссы планируют изменения в региональном отделении, рассказали РБК два источника, близких к руководству партии. Но снят будет не председатель столичного отделения Андрей Туманов, а второй человек в нем — секретарь бюро регионального отделения Илья Свиридов. «Выборы — только формальный повод, на самом деле здесь идет внутрипартийная борьба», — отметил один из источников РБК. «Дело не только в выборах, были и другие нарекания, связанные с работой. Выборы — всегда большое напряжение и риск ротации кадров», — подтверждает другой источник РБК, близкий к руководству справороссов.

Изначально у парламентской оппозиции в Москве не было задачи получить серьезный результат, потому нет оснований для серьезных оргвыводов, прокомментировал РБК директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. «Еще с лужковских времен для этих партий в Москве характерна установка на «договорняки» с властью», — указал он.

Явка избирателей на выборах в Москве составила всего 14,8%. Во время московской кампании многие ее участники жаловались на «засушивание» (ставки на снижение) явки со стороны городских властей. Оппозиционеры говорили РБК о том, что столичные власти намеренно не информируют москвичей о выборах, чтобы обеспечить высокий процент «Единой России». Провал информационной кампании в Москве отмечала и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Именно из-за классического варианта кампании «Единой России», ориентированной на «сушку» явки, изменилось распределение сил в оппозиции (в пользу «Яблока»), ранее говорил РБК Минченко. На выборы пришел не избиратель парламентских партий, а два противоположных «полюса» — приведенные мэрией лоялисты и протестно настроенный избиратель, для которого думская оппозиция слишком системна, отметил политолог Галлямов.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, напротив, считает, что в реальности в Москве один и тот же избиратель — он готов голосовать и за КПРФ, и за Михаила Прохорова, и за Алексея Навального, и за Дмитрия Гудкова. Но голосует в итоге за тех, «кто за него лучше борется», заключил эксперт.