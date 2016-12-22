Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,27 EUR Нал. 69,17 68,50 USD Бирж. 57,49 +0,27 EUR Бирж. 68,74 +0,33 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2050,60 +0,32% РТС 1123,50 -0,29% Brent 53,61 -0,59% DJIA 22057,37 +1,19% Nasdaq 6432,26 +1,13% FTSE 7404,70 -0,12%
Саакашвили рассказал о доставке украденного у него паспорта Порошенко
Лента новостей
«Тверской стрелок» извинился в последнем слове в суде 12:24, Общество СКР проверит нападение на фельдшера скорой на Ленинском проспекте 12:17, Общество Режиссера Олега Сенцова этапировали в Челябинск 12:10, Общество Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 12:10, Партнерский материал Росавтодор выступил против скидок в системе «Платон» 12:08, Экономика Правообладатель «селфи обезьяны» выиграл суд у защитников животных 12:04, Общество Рынок интернет-торговли в России впервые превысит 1 трлн руб. 12:02, Бизнес В Ираке россиянина приговорили к смертной казни 12:01, Политика Минобороны отчиталось об освобождении восьми населенных пунктов в Сирии 11:55, Политика На Украине начались военные учения «Непоколебимая стойкость» 11:50, Политика В Сургутском государственном университете потушили пожар 11:46, Общество Неизвестный сообщил о бомбе в показавшем «Матильду» торговом центре 11:32, Общество Саакашвили рассказал о доставке украденного у него паспорта Порошенко 11:29, Политика Bloomberg рассказал об атаках хакеров из КНДР на биржи криптовалют 11:28, Технологии и медиа Эксперт: «Новички — самая очаровательная и опасная категория франчайзи» 11:17, Партнерский материал Toyota представила обновленный внедорожник Land Cruiser Prado 11:07, Авто Президент МОК потребовал принять решение по российским лыжникам 11:02, Спорт МИД предупредил о «вымывании» русского языка из образования на Украине 10:59, Политика Около метро «Профсоюзная» в Москве загорелась машина 10:58, Общество Адвокату Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы 10:54, Политика WP узнала о «контрабандистском» маршруте поставок нефти из России в КНДР 10:41, Политика В Крыму ответили на непризнание выборов на полуострове в ЕС 10:40, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 10:31, Партнерский материал Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе в Москве 10:27, Общество Соратник Саакашвили заявил о задержании сторонников бывшего губернатора 10:19, Политика Генштаб предупредил о росте террористической угрозы на южной границе СНГ 10:05, Политика Активисты SERB демонтировали c дома Бориса Немцова мемориальную доску 10:05, Общество Туроператоры составили рейтинг самых дешевых пляжных туров октября 09:48, Общество
Саакашвили рассказал о доставке украденного у него паспорта Порошенко
Политика, 11:29
0
Саакашвили рассказал о доставке украденного у него паспорта Порошенко
По словам прорвавшегося лишенного гражданства Украины политика, его украинский паспорт был украден полицией, после чего доставлен самому президенту страны
Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его украинский паспорт, пропавший при пересечении политиком украинской границы, был доставлен президенту Украины Петру Порошенко.

«Паспорт, который у меня украли (эта информация из очень информированных источников), он сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — заявил Саакашвили в ходе беседы с журналистами во Львове, трансляция которой велась на его странице в сети Facebook.

Саакашвили пояснил, что пропавший у него паспорт Порошенко доставили уже на следующий день, после того как тот исчез.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной такого решения было названо указание экс-президентом в запросе на получение гражданства ложных данных относительно наличия возбужденных в отношении него уголовных дел.

Саакашвили в момент лишения его гражданства находился в США, однако пообещал, что обязательно вернется на Украину. 10 сентября он сумел пересечь польско-украинскую границу, прорвав вместе с группой своих сторонников заслон пограничников на КПП «Шегини».

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

После пересечения границы Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже его паспорта.

«Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили. Он также добавил, что его «паспорт был в сумке, автобус обыскали, и после этого паспорта нет».

В полиции слова оппозиционного политика опровергли.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
Главное
Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Путина Политика
Материалы по теме
Прорывной лидер: получится ли у Саакашвили вернуться в большую политику Политика
Максим Артемьев Игрок без паспорта: как Саакашвили прорвался в украинскую политику Мнение
Порошенко похвалил действия пограничников при прорыве Саакашвили Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку