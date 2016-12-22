Саакашвили рассказал о доставке украденного у него паспорта Порошенко

По словам прорвавшегося лишенного гражданства Украины политика, его украинский паспорт был украден полицией, после чего доставлен самому президенту страны

Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его украинский паспорт, пропавший при пересечении политиком украинской границы, был доставлен президенту Украины Петру Порошенко.

«Паспорт, который у меня украли (эта информация из очень информированных источников), он сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — заявил Саакашвили в ходе беседы с журналистами во Львове, трансляция которой велась на его странице в сети Facebook.

Саакашвили пояснил, что пропавший у него паспорт Порошенко доставили уже на следующий день, после того как тот исчез.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной такого решения было названо указание экс-президентом в запросе на получение гражданства ложных данных относительно наличия возбужденных в отношении него уголовных дел.

Саакашвили в момент лишения его гражданства находился в США, однако пообещал, что обязательно вернется на Украину. 10 сентября он сумел пересечь польско-украинскую границу, прорвав вместе с группой своих сторонников заслон пограничников на КПП «Шегини».

После пересечения границы Саакашвили обвинил украинскую полицию в краже его паспорта.

«Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили. Он также добавил, что его «паспорт был в сумке, автобус обыскали, и после этого паспорта нет».

В полиции слова оппозиционного политика опровергли.