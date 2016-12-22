Курды прорвались к стенам Старого города в сирийской Ракке

Отряды сирийской оппозиции SDF, в состав которой входят курдские формирования, прорвались к стенам Старого города в Ракке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оппозиции.

Силы SDF захватили пригород Ракки аль-Санааи и продвинулись в восточной части города. Сейчас их отряды находятся у исторической части города, расположенной в центре. Они продвинулись до стен, сохранившихся в городе с VIII века. Территория Старого города находится под интенсивным обстрелом.

На севере города силы SDF заняли фабрику по производству сахара. Комплекс заводских зданий серьезно поврежден.

По последним оценкам, в городе остаются от 3 тыс. до 4 тыс. боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России организация). Наступление на позиции боевиков с воздуха поддерживает авиация коалиции, возглавляемой США.

Ракка, находящаяся под контролем сил ИГ, считается неофициальной столицей группировки. В ней располагались основные органы управления захваченными территориями и руководство организацией. 22 апреля стало известно, что в условиях продолжающегося наступления на Ракку сторонники ИГ начали перебазирование в город Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. На следующий день Ракка была окружена курдскими формированиями.