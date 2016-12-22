В мэрии Москвы заявили о точечных задержаниях «испортивших настроение»

В мэрии Москвы сообщили о провокациях оппозиции в центре столицы. При этом власти заявили о нежелании «тотально зачищать» район Тверской

Участники акции оппозиции в Москве (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Как заявил агентству «Интерфакс» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, «провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям». Однако «определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение», заявил представитель столичных властей.

Черников обвинил в происходившем на Тверской улице «людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова».

При этом представитель столичных властей сообщил, что «действия полиции выверены, как часы». «Нет задачи какой-то тотальной зачистки, но идет точечная, профессиональная работа в отношении тех, кто продолжает провоцировать ситуацию», — заявил Черников.

Между тем координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова заявила РБК о том, что, по ее данным, в Москве были задержаны около 750 человек, однако точных цифр нет.

Несанкционированная акция оппозиции прошла в районе пересечения Тверской улицы и Бульварного кольца. Люди выкрикивали политические лозунги, вывешивали плакаты. На место прибыли десятки сотрудников полиции и Росгвардии, которые начали задерживать активистов, а затем стали вытеснять их с Пушкинской площади.

По словам очевидцев, полиция временами действовала жестко, применяя дубинки и задерживая всех без разбору.

Ранее на этой неделе представители оппозиции согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова, однако позже глава ФБК Алексей Навальный отказался от акции в этом месте. Он объяснил свое решение тем, что «власти» «запрещают любым подрядчикам ставить сцену и звук».

Сам Навальный был задержан утром 12 июня в подъезде своего дома.

Ранее мэрия Москвы заявила, что не против участия оппозиционеров в гуляниях на Тверской, поставив им условие не выкрикивать лозунги и не поднимать плакаты.