В Санкт-Петербурге задержали более 260 участников акции оппозиции

Как сообщил РБК координатор «Открытой России», в Санкт-Петербурге по состоянию на 16:30 мск были задержаны более 267 участников несанкционированной акции «Требуем ответов».
«В 9 отделах полиции находятся 267 задержанных активистов. Еще по двум отделам у нас нет информации», — рассказал Пивоваров.
Акция оппозиции в Санкт-Петербурге проходила на Марсовом поле. Часть протестующих отправилась на Невский проспект. Они попытались пробиться к Дворцовой площади и Исаакиевскому собору, однако по пути их встретили полицейские, начавшие задержания.
Задержания в Санкт-Петербурге начались примерно с полудня. Среди отправленных в ОВД оказались местный депутат Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель.