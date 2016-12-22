В Санкт-Петербурге задержали более 260 участников акции оппозиции

В Санкт-Петербурге полиция задержала более 260 участников несанкционированной акции оппозиции. Основные задержания прошли в районе Марсова поля

Участник акции оппозиции в Санкт-Петербурге (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Как сообщил РБК координатор «Открытой России», в Санкт-Петербурге по состоянию на 16:30 мск были задержаны более 267 участников несанкционированной акции «Требуем ответов».

«В 9 отделах полиции находятся 267 задержанных активистов. Еще по двум отделам у нас нет информации», — рассказал Пивоваров.

Акция оппозиции в Санкт-Петербурге проходила на Марсовом поле. Часть протестующих отправилась на Невский проспект. Они попытались пробиться к Дворцовой площади и Исаакиевскому собору, однако по пути их встретили полицейские, начавшие задержания.

Задержания в Санкт-Петербурге начались примерно с полудня. Среди отправленных в ОВД оказались местный депутат Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель.

Задержания в День России проходили и в других городах: Москве, Владивостоке, Калининграде, Орле, Нижнем Тагиле, Туле, Сочи, Казани.