Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний

Акция против коррупции в Москве, организатором которой выступил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, началась с задержаний на Тверской улице. Самого Навального задержали в подъезде собственного дома, когда он еще только направлялся на акцию

Антикоррупционная акция в Москве. Тверская улица (Фото: РБК)

На улице Тверской в Москве, куда оппозиционер Алексей Навальный предложил перенести акцию протеста против коррупции, началась с задержаний, передает корреспондент РБК. Ранее власти Москвы согласовали акцию протеста на проспекте Сахарова.

Несогласованная акция на Тверской

Первыми полицейские задержали в районе Тверской двух демонстрантов, которые держали плакаты. Один из них гласил «Россия против коррупции», а другой активисты развернуть не успели.

Всего на момент подготовки этого материала на Тверской полицейские задержали шестерых человек, передавал корреспондент РБК. По данным московского штаба Навального, задержаны уже более 17 человек.

По данным корреспондентов РБК, у ресторана Macdonald's собралось около 500-600 человек и люди продолжают прибывать.

Больше всего людей собралось у рамок на Тверской — по оценке корреспондента РБК, число собравшихся составляет порядка 6 тыс. человек.

Полиция кричит через громкоговорители предлагает им разойтись и не мешать проходу граждан. «Уважаемые граждане, митинг согласован на проспекте академика Сахарова. Это митинг не согласован, просим вас не нарушать общественный порядок», — призывают полицейские.

По данным корреспондента РБК, по состоянию на 14:40 мск рамки на Тверской для прохода на посвященный празднику фестиваль блокировали сотрудники ОМОНа, которые начали задерживать людей с плакатами. Также сотрудники полиции начала отсекать группы собравшихся друг от друга, продолжая при этом задержания.

Ближе к 15:00 мск полиция начала оттеснять людей от Пушкинской площади к Козицкому переулку. и в сторону Садового кольца. Полиция применила тактику выдавливания людей цепью, продолжая отправлять выкрикивающих лозунги в подъехавшие в центр автозаки. Над районом начал кружить вертолет. При этом часть полицейских на время одела противогазы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что в ее отношении на Тверской применили слезоточивый газ. Однако пока нет официальных данных о том, что полиция действительно использовала это спецсредство. Очевидцы утверждают, что баллончик распылил один из присутствовавших в районе Пушкинской. Он был задержан полицией.

Начальник столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.объяснил задержания агентству «Интерфакс» тем, что «сторонники Навального пошли на откровенную провокацию: они собрались и выкрикивают лозунги».

Возле выхода со станции метро Пушкинской стоят люди с плакатами «Дайте нам проводить реформы», они поют гимн, скандируют «Россия будет свободной», «Димон к ответу», «Россия без Путина». Корреспондент РБК также сообщает, что видит людей с растяжкой «Против коррупции только революция» и «Мы анархо-социалисты», а также плакат «Вован, жди майдан».

Согласованная акция на проспекте Сахарова

На проспекте Сахарова по различным оценкам собрались несколько сотен человек. Акция там началась с режима «открытого микрофона»: желающие могли подойти и высказать свое мнение. Никого из заявителей акции на сцене в начале митинга не появилось.

Выступившая на проспекте Сахарова Виолетта Волкова призвала «не верить двуличным политикам, которые пригласили людей, а сами не пришли на акцию», однако собравшиеся встретили ее выступление криками «Позор».

По данным ГУ МВД по Москве, всего на митинг на Сахарова собралось около 1000 человек, сообщает пресс-служба ведомства. При этом между собой полицейские, охраняющие порядок на проспекте, сообщают о 2500 участниках митинга, сообщил корреспондент РБК.

​Возле проспекта Сахарова также находятся автозаки, однако массовых задержаний не было. О своем задержании сообщил при этом один из организаторов этого митинга Роман Рубанов. В интервью агентству «Интерфакс» он рассказал, что его отправили в ОВД «Красносельское». когда Рубанов попытался объяснить полицейским, что со сцены выступают неизвестные ему люди.

​Антикоррупционный митинг на проспекте Сахарова был согласован со столичными властями и должен был состояться 12 июня, в 14:00. Однако Навальный отказался от проведения антикоррупционного митинга в этом месте. Он объяснил свое решение тем, что «власти» «запрещают любым подрядчикам ставить сцену и звук».

Утром 12 июня начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что полиция не будут препятствовать «гуляньям» на Тверской, если сторонники Навального не будут выкрикивать лозунгов и придут туда без плакатов. При этом акция оппозиции на Тверской не согласована с властями.



При участии Евгении Кузнецовой, Павла Казарновского, Дарьи Прунцевой, Антона Фейнберга