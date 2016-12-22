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Мэрия назвала условия спокойного «гулянья» по Тверской
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Мэрия назвала условия спокойного «гулянья» по Тверской
Политика, 12:34
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Мэрия назвала условия спокойного «гулянья» по Тверской
Московская мэрия пообещала, что полиция будет задерживать на Тверской улице только тех, кто придет туда с плакатами «политического содержания» или будет выкрикивать лозунги
Москва, Тверская улица. Подготовка ко Дню России. 11 июня 2017 года (Фото: страница Katja Kuznetsova‏ в twitter)

Правоохранительные органы не будут препятствовать «гуляньям» на Тверской, если сторонники оппозиционного политика Алексея Навального не будут выкрикивать лозунгов и придут туда без плакатов. Такое заявление в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Черников напомнил, что 12 июня на Тверской улице будут проводиться «праздничные мероприятия в честь Дня России». По его словам, если человек будет выкрикивать лозунги или придет «с плакатом политического содержания», то он «100% потенциальный «клиент» полицейских», а если люди «спокойно гуляют» и «проявляют чувство солидарности» с теми, кто отмечает День России, то «все будет спокойно и хорошо».

«Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет», — сказал Черников.

Антикоррупционная акция 12 июня, организованная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), была согласована с властями столицы. Местом ее проведения был выбран проспект Сахарова. Однако накануне основатель ФБК Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что мероприятие отменяется, так как московские «власти запрещают любым подрядчикам ставить сцену и звук». Вместо этого Навальный призвал «мирно» в формате «народных гуляний» провести мероприятие на Тверской улице в Москве.

Прокуратура назвала незаконным мероприятие Навального на Тверской
Общество

После этого Генпрокуратура объявила, что мероприятие Навального на Тверской является несогласованным и незаконным, и предупредила, что полиция «будет вынуждена» принимать меры для пресечения «провокаций, массовых беспорядков».

Вместе с тем Владимир Черников ранее заявлял, что в московскую мэрию «никто из организаторов» (митинга на проспекте Сахарова. — РБК) не обращался с просьбой помочь со сценой. «Мы не понимаем, с кем они вели переговоры по этому вопросу. Мы все для них обеспечили, я не знаю, как мы могли помешать им с установкой сцены. Почему они не захотели ее устанавливать — не понимаю», — сказал Черников.

Московская полиция также опубликовала официальное заявление, а котором предупредила участников организованной ФБК акции, что любые провокационные действия со стороны протестующих на Тверской улице «будут немедленно пресекаться».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о ​переносе мероприятия ФБК на Тверскую находится в компетенции московской мэрии.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Москва , Владимир Черников , акции , 12 июня
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