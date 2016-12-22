Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 57,03 EUR Нал. 64,38 63,87 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,35 +0,10% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7497,47 -0,40%
Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина
Лента новостей
В Томской области перевернулся пассажирский автобус 12:12, Общество Мария Шарапова поднялась на три позиции в рейтинге WTA 12:04, Спорт Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина 11:26, Политика Украинский МИД назвал альтернативу визам для россиян 11:13, Политика В СК рассказали об отсутствии ограждения на месте аварии в Забайкалье 11:04, Общество Московская полиция официально предупредила участников акции Навального 10:43, Политика Спасатели нашли тела 59 пассажиров упавшего у берегов Мьянмы самолета 10:36, Общество Министр рассказал о «не рыдавшей» из-за неудачи на выборах Терезе Мэй 10:25, Политика В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом 10:03, Общество Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли 10:01, Спорт В Киеве заявили о почти двух тысячах воспользовавшихся безвизом украинцев 09:59, Политика Число жертв аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 12 человек 08:52, Общество Генпрокуроры-демократы решили подать иск об иностранных миллионах Трампа 08:18, Политика СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России 08:06, Политика  Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $190 тыс. 07:19, Общество Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Забайкалье 06:28, Общество FT сообщила о возможном смещении Каланика с должности СEO Uber 06:13, Бизнес Сенатор США анонсировал закон об ужесточении санкций против России 05:32, Политика Полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в Лондоне 04:37, Общество На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона 04:16, Политика Число жертв в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 11 03:43, Общество Самолет вернулся в аэропорт Сиднея из-за отказа одного из двигателей 02:52, Общество Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата 02:27, Политика Прокуратура назвала незаконным мероприятие Навального на Тверской 02:10, Общество Ирак рассказал о судьбе предназначенных для террористов денег Катара 01:57, Политика СМИ сообщили о пожаре в ресторане в Париже после броска коктейля Молотова 01:21, Общество СМИ узнали об идее демократов запретить Трампу снимать санкции с России 01:14, Политика В мэрии прокомментировали отмену Навальным акции на проспекте Сахарова 00:37, Политика
Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина
Политика, 11:26
0
Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина
В понедельник, 12 июня, в России завершились работы по уничтожению запасов боевого отравляющего вещества зарин. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении всех имевшихся запасов иприта и зомана
Министерство обороны России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, операция завершилась в 01:00 по московском времени в понедельник, 12 июня. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин», — сказал он.

При этом Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.​

2 мая 2017 года международная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что в сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак. Авторы доклада HRW выступили с опровержением заявлений Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале говорилось, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая, говорилось в докладе, наносилась именно на подобные боеприпасы.

От войны к террору: как человечество запрещало химическое оружие
Мнение

Российское Минобороны назвало безосновательным доклад HRW. «Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, он пояснил, что ​заливных горловин с колпачками у ХАБ-250 не было, а сами боеголовки заправлялись через специальное отверстие в корпусе. Конструкция ХАБ-250 не предназначена для зарина, а сами боеприпасы никогда не снаряжались этим отравляющим веществом, сказал Конашенков.

В марте Капашин объявил, что в Удмуртии на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» уничтожены все хранившиеся на территории России запасы боевого отравляющего вещества зоман. «Таким образом, на сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман. Всего на объекте «Кизнер» уничтожено 1395,1 тонн зомана, хранившегося в более чем 520 тысячах боеприпасов», — говорилось в официальном сообщении.

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин заявил, что на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ. «В России уничтожено 39 тыс. 528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тыс., что составляет 98,9%», — сказал Капашин.

По его словам, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены к концу 2017 года.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: химическое оружие , зарин , отравляющие вещества
Главное
Кремль назвал ситуацию с митингом в Москве «вопросом мэрии» Политика
Материалы по теме
Минобороны назвало сказочниками авторов доклада о бомбе с зарином из СССР Политика
HRW сообщила о советском происхождении бомб с зарином в Сирии Политика
В Японии заявили о способности перехватить ракеты КНДР с зарином Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку