Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина

В понедельник, 12 июня, в России завершились работы по уничтожению запасов боевого отравляющего вещества зарин. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении всех имевшихся запасов иприта и зомана

Министерство обороны России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, операция завершилась в 01:00 по московском времени в понедельник, 12 июня. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин», — сказал он.

При этом Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.​

2 мая 2017 года международная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что в сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак. Авторы доклада HRW выступили с опровержением заявлений Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.



В материале говорилось, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая, говорилось в докладе, наносилась именно на подобные боеприпасы.

Российское Минобороны назвало безосновательным доклад HRW. «Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, он пояснил, что ​заливных горловин с колпачками у ХАБ-250 не было, а сами боеголовки заправлялись через специальное отверстие в корпусе. Конструкция ХАБ-250 не предназначена для зарина, а сами боеприпасы никогда не снаряжались этим отравляющим веществом, сказал Конашенков.

В марте Капашин объявил, что в Удмуртии на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» уничтожены все хранившиеся на территории России запасы боевого отравляющего вещества зоман. «Таким образом, на сегодняшний день Россия полностью избавилась от отравляющих веществ кожно-нарывного действия иприт и фосфорорганического зоман. Всего на объекте «Кизнер» уничтожено 1395,1 тонн зомана, хранившегося в более чем 520 тысячах боеприпасов», — говорилось в официальном сообщении.

Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин заявил, что на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ. «В России уничтожено 39 тыс. 528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тыс., что составляет 98,9%», — сказал Капашин.

По его словам, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены к концу 2017 года.