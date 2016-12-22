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СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России
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СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России
Политика, 08:06
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СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России
В городах России начались антикоррупционные митинги, организованные сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Во Владивостоке и Благовещенске уже начались задержания
Антикоррупционный митинг во Владивостоке (Фото: страница StalkerVrk в twitter)

В российских городах начались антикоррупционные акции, сообщает издание «Медиазона». В частности, митинги уже проходят на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке.

В последнем, как пишет местный портал vl.ru, уже начались массовые задержания. В мероприятии, по информации находящегося на месте событий корреспондента издания, участвуют более 300 человек. Акция проходила на привокзальной площади, там ее проведение было не санкционировано, затем митинг перерос в стихийное шествие.

Задержан на Дальнем Востоке, по данным портала, были координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его, как замечает vl.ru, сотрудники правопорядка доставили в отделение полиции еще до того, как он добрался до места проведения акции. Активист, как рассказали изданию сторонники Кучина, чтобы избежать задержания ночь на 12 июня провел не у себя дома, а в гостинице. Однако утром полицейские, как пишет vl.ru, «обнаружили» его у входа в отель.

Также в отделение полиции во Владивостоке был доставлен активист Максим Шинкаренко. Он, по информации vl.ru, планировал устроить на митинге «одиночный пикет». В руках у него, как отмечает издание, был свернутый плакат, на котором, по словам самого задержанного, было написано: «Димон, выйди вон»​. Развернуть его активист, как подчеркивает vl.ru, не успел.

Видео: vl.ru

Кроме того, по данным издания, в ходе акции еще одного участника антикоррупционного митинга облили зеленкой. Он, по словам корреспондента портала, находящегося на месте событий, вел прямую трансляцию акции в интернете. «Сейчас стоят с полицией, разбираются», — поясняет vl.ru.

Также у другого участника митинга, как поясняет издание, казаки, которые «с песнями и плясками» праздновали на привокзальной площади День России, отобрали флаг. «Двое меня схватили, третий начал меня бить, а четвертый отобрал флаг», — рассказал порталу сам активист, заметив, что затем казаки ушли.​

После этого, как уточняет vl.ru, в городе началось стихийное шествие участников антикоррупционной акции. «Толпа митингующих проходит мимо РОВД и продолжает идти дальше — к кинотеатру «Океан», где [люди] планируют провести собрание», — поясняет портал. Там, по данным издания, ОМОН начал задерживать митингующих.

Кроме того, задержания начались на оппозиционном митинге в Благовещенске. Об этом сотрудник ФБК и член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков сообщил в ходе прямой трансляции с российских акций, которая ведется в Youtube на канале Навальный Live. В Благовещенске, по словам Волкова, полиция задержала на площади Ленина мужчину, который стоял с плакатом «Россия без коррупции». В это время другие участники акции скандировали: «Позор», их точное количество в настоящий момент не уточняется.

Позже стало известно о том, что в Благовещенске были задержаны, как минимум, четверо активистов. В частности, организатор акции в городе Петр Болотин и участники митинга Ольга Добровольская, Максим Шмелев, Олег Насонов, передавало издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на приложение «Красная Кнопка».

Акция против коррупции также проходит в Казани. Ее местные власти разрешили провести только с 7:00 мск.​

Как уточнила «Медиазоне» координатор местного штаба Навального Эльвира Дмитриева, в митинге, который проходит на окраине города, участвуют примерно 400 человек. Позже на своей странице в Twitter она написала, что в ходе мероприятия полиция задержала организатора акции Азата Габдульвалеева. Причин подобных действий работников правопорядка координатор казанского штаба Навального не уточнила.

Навальный отменил согласованную акцию и позвал на «гуляния» на Тверской
Политика

В понедельник, 12 июня, акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Мероприятие так же состоится в Москве. Ранее митинг в столице должен был пройти на проспекте Сахарова, однако эту акцию за день до мероприятия отменил сам Навальный. Как пояснил оппозиционер, от проведения митинга, но отказался в связи с тем, власти города «запрещают любым подрядчикам ставить [сторонникам Навального на месте проведения акции] сцену и звук».

Мероприятие он призвал «мирно» провести на Тверской. В прокуратуре столицы эти заявления, в свою очередь, назвали «провокациями», пояснив, что акция ФБК на Тверской является «незаконной».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Россия , задержания , Владивосток , антикоррупционный митинг
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