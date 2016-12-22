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На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона
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На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона
Политика, 04:16
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На парламентских выборах во Франции победу одержала партия Макрона
МВД Франции подвело итоги выборов в нижнюю палату парламента: партия Макрона с 32,32% голосов ненамного уступила «Республиканцам» и «Национальному фронту» вместе взятым
Эмманюэль Макрон (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед!» одержала победу на парламентских выборах, получив 32,32% голосов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на окончательные результаты выборов, представленные МВД Франции.

Такой результат позволит партии принять участие во втором туре, где будет меньше соперников. Таким образом, «Вперед!» сможет получить большинство в Национальном собрании — от 400 до 440 мест из 577, предполагает издание.

Второй место заняло партия «Республиканцы», они получили 21,56% голосов, третье место занял альянс «Непокоренной Франции» с Французской коммунистической партии с 13,74% голосов. «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил всего 13,2%. Для прохода во второй тур нужно получить более 12,5% голосов.

Выборы прошли с рекордно низкой явкой, проголосовали меньше половины избирателей - 48,71%. До этого наименьший результат был в 2012 году, когда в выбора приняли участие 57% избирателей.

На фоне низкой активности избирателей партии показали слабый результат. Так, Республиканцы получили в первом туре на 13% голосов меньше, чем на прошлых выборах. Им предсказывают от 70 до 110 мест, при 226 в нынешнем созыве. «Национальный фронт», напротив, показал результат схожий с тем, который был в 2012 году, отмечает Le Figaro. Марин Ле Пен призвала избирателей не пропускать второй тур выборов, хотя результаты обещают партии от одного до пяти мест в парламенте.

«Непокоренная Франция» с Французской коммунистической партией могут получить от восьми до 18 мест.

Выборы проводятся по одномандатной мажоритарной системе в два тура. Второй тур голосования пройдет 18 июня.

Макрон был председателем партии «Вперед!» до своей победы на выборах президента, после которой он по традиции оставил партийный пост.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Франция , Выборы , Эмманюэль Макрон
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