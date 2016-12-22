Пуэрториканцы проголосовали за присоединение к США на правах штата

В Пуэрто-Рико большинство проголосовавших на референдуме высказались за присоединение к США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные избирательной комиссии.
В бюллетене можно было выбрать один из трех вариантов: первый за закрепление текущего статуса, второй в поддержку вхождения в США на правах штата и третий — получение независимости
Теперь государство обратится к Конгрессу, который сможет одобрить просьбу стать 51-м штатом. При этом в голосовании приняли участие всего лишь 23% от 2.2 млн человек — всех избирателей. Это уже пятый подобный референдум в стране с 1967 года.
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, избиратели в экономически проблемной территории США направили Конгрессу убедительное послание. «Федеральное правительство больше не сможет игнорировать голос большинства американских граждан Пуэрто-Рико», — сказал он.
Государство имеет ряд экономических проблем, только внешний долг страны — $70 млрд. Пуэрто-Рико вряд ли получит разрешение от Сената, во многом из-за позиции республиканцев, которые не хотят включения в страну еще одного штата, который, вероятно, поддержит демократов.
Две самые крупные оппозиционные партии бойкотировали референдум.
Пуэрто-Рико — государство, которое является «неинкорпорированной организованной территорией» США, то есть контролируемой Вашингтоном при наличии самоуправления. Родившиеся в Пуэрто-Рико получают американское гражданство, но не голосуют на выборах президента и не платят налоги в федеральный бюджет.