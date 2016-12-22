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Ирак рассказал о судьбе назначавшихся террористам денег Катара
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Ирак рассказал о судьбе назначавшихся террористам денег Катара
Политика, 01:57
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Ирак рассказал о судьбе назначавшихся террористам денег Катара
Деньги, которые Катар собирался заплатить террористам за освобождение похищенных членов королевской семьи, находятся в Центробанке Ирака. Ранее FT сообщала, что Катар заплатил и террористам, и иракским силовикам

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что сотни миллионов долларов, который Катар направил террористам в качестве выкупа за похищенных членов королевской семьи до сих пор находятся в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера, деньги находятся на счете в Центробанке в Багдаде. «Ни один доллар или евро <...> не был потрачен. Они до сих пор в своих кейсах. Специальный комитет и двое представителей правительства Катара были в качестве проверяющих, когда деньги размещались под попечительство Центрального банка», — цитирует агентство Аль-Абади.

Решение о распоряжении деньгами «имеет как политический, так и юридический аспекты». «Оно будет принято в соответствии с иракским законодательством», — заверил премьер.

Он рассказал, что иракские власти конфисковали чемоданы с сотнями миллионов долларов, когда частный самолет из Катара приземлился с ними в Багдаде в 2015 году. Поводом для конфискации стало то, что Катар планировал передать деньги террористам, находящимся на территории Ирака без согласия Багдада.

26 человек, среди которых были правящей в Катаре королевской семьи, попали в заложники в 2015 году во время охоты на юге Ирака, в районе рядом с которым базируются шиитские боевики. До сих пор неизвестно, как Катару удалось добиться их освобождения. Ни одна из террористических группировок не брала на себя ответственность за похищения.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров сообщила, что власти эмирата выплатили $1 млрд международным террористам. За эту сумму также были освобождены 50 человек, захваченных в плен экстремистами в Сирии.

Источники газеты сообщают, что деньги получили боевики, связанные с «Аль-Каидой» и службы безопасности Ирака.

В начале недели 10 стран, среди которых Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористических организаций «Исламское государство» и «Братья-мусульмане» (обе запрещены в России).

Автор: Павел Казарновский
Теги: террористы , Ирак , Катар
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