Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы

Кремль ищет таланты
В среду, 11 октября, в Кремле первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции объявил о старте нового всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Этот проект, который будет действовать на постоянной основе, — прямое поручение Владимира Путина, подчеркнул Кириенко. О том, что перед администрацией президента поставлена задача организовать отбор кадров «на федеральном, общенациональном уровне», Путин сообщил 20 сентября на встрече с губернаторами, избранными в единый день голосования. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Такая форма подбора очень хорошо себя зарекомендовала, она востребованна», — заявил президент, имея в виду новую систему отбора кадров, через которую прошли все новые главы субъектов.
Задача конкурса — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны, сообщил Кириенко. За реализацию конкурса отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, которую возглавляет руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Оператором конкурса стала РАНХиГС, проводившая обучение управленцев, часть из которых впоследствии стали губернаторами.
С 11 октября начал работать сайт «Лидерыроссии.рф», где подать заявку на участие в конкурсе может любой россиянин в возрасте до 50 лет, сказал Кириенко. Единственное условие для участия — наличие руководящего опыта сроком не менее пяти лет. Для участников моложе 35 лет достаточно иметь двухлетний опыт работы на руководящем посту. При этом не имеет значения, в какой именно сфере работают потенциальные участники — это может быть как госслужба, так и негосударственный сектор, подчеркнул Кириенко.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 6 ноября. С 7 по 13 ноября пройдет онлайн-тестирование конкурсантов, с 24 ноября начнут проходить «очные» полуфиналы во всех федеральных округах. По их итогам планируется отобрать примерно 2400 участников (по 300 на федеральный округ). Финал конкурса пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве. Конкурсантам предстоит принять участие в деловых играх и командных проектах, сообщил проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
После этого будут отобраны 300 лучших управленцев, которые получат по 1 млн руб. на персонально выбранную ими программу обучения.
Путин хочет омолодить элиту — в этом и есть главная цель конкурса, говорит политолог Евгений Минченко. Подобные конкурсы Кириенко уже проводил, когда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, добавляет он. В частности, через аналогичный отбор в свое время прошел Дмитрий Овсянников, нынешний губернатор Севастополя, который принял участие в конкурсе «Кадровый резерв государственной службы-2001», проводившийся аппаратом Кириенко для замещения вакантных должностей главного федерального инспектора и федерального инспектора по Кировской области. Овсянников стал одним из семи победителей, был включен в государственный кадровый резерв и назначен федеральным инспектором по Кировской области, уточняет Минченко.
Омоложение губернаторского корпуса — одна из составляющих омоложения элиты, продолжает он. «В целом управленческих кадров у нас больше, чем нужно, но не хватает качественных», — констатировал Минченко.
Наставники из элиты
Оценивать участников будут лучшие HR-специалисты, сказал Сергей Кириенко. Каждый победитель конкурса получит персонального наставника, добавил он. В настоящее время в их предварительном списке наставников, который в дальнейшем будет расширяться, — Вайно, сам Кириенко, помощники президента Андрей Белоусов и Андрей Фурсенко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры обороны, иностранных дел, финансов, экономического развития, промышленности и торговли (Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Денис Мантуров), глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Также наставниками станут несколько губернаторов: Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Анатолий Артамонов (Калужская область), Рустам Минниханов (Татарстан).
Предполагается, что наставники будут лично встречаться с «подопечными», делиться с ними своим управленческим опытом, давать советы. У каждого наставника «под опекой» будут несколько человек.
Победители конкурса не смогут выбрать себе наставника. Наоборот, наставники будут выбирать конкурсантов, уточнил первый замглавы кремлевской администрации.
Власть взяла курс на обновление кадров за счет открытия социальных лифтов, это проявляется в том числе в последних назначениях в губернаторском корпусе — почти на все должности временно исполняющих глав субъектов во время последней ротации были назначены молодые управленцы, говорит политконсультант Константин Листратов. Проект «Лидеры России» — это ресурс, который решили задействовать, чтобы усилить управленческое звено как на госслужбе, так и в крупных корпорациях и компаниях, где нужны новые кадры, добавляет он. Отличительная черта конкурса — наличие института элитного наставничества. «Это означает, что привлечены крупнейшие потенциальные работодатели, которые лично будут отбирать для своих структур наиболее перспективные кадры», — уверен эксперт.
В наблюдательный совет конкурса, одной из задач которого будет рассмотрение возможных спорных ситуаций, вошли актер Сергей Безруков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, директор Музея им. А.С. Пушкина Марина Лошак, гимнаст Алексей Немов, режиссер Павел Лунгин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главные редакторы «Независимой газеты» и «Комсомольской правды» Константин Ремчуков и Владимир Сунгоркин. Список набсовета еще будет расширяться, уточнил Кириенко.
Карьера без протекции
Задача конкурса в том, чтобы поддержать и продвигать способных управленцев не по принципу наличия статусных родственников или лоббистских возможностей, а «исключительно по их профессиональным и личностным качествам», подчеркнул первый замглавы администрации президента. «Надо, чтобы все понимали: никакой блат, связи и деньги тебе не помогут, — заверил Кириенко. — Чтобы было не так, как в анекдоте: «Может ли сын полковника стать генералом? — Нет, потому что у генерала есть свои дети».
При этом победа в конкурсе вовсе не означает, что участник будет назначен на ту или иную позицию на госслужбе, каждый финалист может и дальше оставаться работать в той сфере, где он работал до этого, объяснили участники пресс-конференции. Но за победителей вырастет конкуренция (среди различных структур), добавил Кириенко.
Если среди финалистов найдутся люди, которые захотят попасть в кадровый резерв госслужащих или принять участие в дальнейшем обучении управленцев, которое проводит и будет дальше проводить РАНХиГС, то это вполне возможно, заверил представитель Кремля.