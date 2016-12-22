Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,80 EUR Нал. 68,80 68,33 USD Бирж. 57,79 -0,20 EUR Бирж. 68,58 +0,09 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 4843,59 +91,65 ММВБ 2101,07 +0,68% РТС 1143,32 +0,75% Brent 56,85 +0,53% DJIA 22860,98 +0,13% Nasdaq 6602,01 +0,22% FTSE 7533,81 -0,06%
Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы
Лента новостей
Российский миллиардер выставит на аукцион работу да Винчи за $100 млн 22:27, Общество Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы 22:23, Политика Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму 22:15, Политика Пентагон ответил на заявления Москвы о срыве «мира» в Сирии из-за США 22:11, Политика Порошенко ответил на критику закона об образовании на четырех языках 22:02, Политика Посольство США прокомментировало идею сократить число сотрудников до 300 21:54, Политика Белых заявил о попытке спасти от следствия предполагаемого взяткодателя 21:49, Общество Автодорожную арку доставили в створ Крымского моста 21:43, Общество Сыгравшую в «Древе желания» актрису нашли мертвой в Тбилиси 21:38, Общество Стали известны подробности дела против сотрудников Роскомнадзора 21:33, Общество Власти Испании поставили Каталонии срок по вопросу о независимости 21:31, Политика Дмитрий Губерниев рассказал о новом конфликте с Мартеном Фуркадом 21:25, Спорт В Калининграде подожгли Rolls-Royce сооснователя входящей в «Дикси» сети 21:09, Общество В Баку пересмотрят отношения с Советом Европы из-за резолюций ПАСЕ 21:08, Политика Стадион на чемоданах: что обещают построить на месте «Торпедо» 20:45, Фотогалерея  Глава МИД КНДР пообещал США «огненный град» 20:36, Политика Бойко-Великий продаст «Росатому» подрядчика строительства Белорусской АЭС 20:29, Бизнес Стали известны место и время прощания с Чумаком 20:26, Общество В Кремле назвали проблему с «ВИМ-Авиа» решенной 20:17, Бизнес Голливудский секрет: что известно о скандале вокруг Харви Вайнштейна 20:15, Общество Заказ из «Юлмарта»: почему арестован совладелец холдинга Дмитрий Костыгин 20:09, Бизнес Американца обвинили в попытке продать госдолжность на Дальнем Востоке 20:07, Общество В состав ВМФ принят буксир РБ-393 20:01, Общество Суд отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина 20:00, Общество Нью-Йорская винодельня создала вино в честь твита Трампа 19:54, Бизнес Банковскую тайну раскроют судебным приставам 19:42, Финансы В Кремле заявили о непричастности Путина к суду над Улюкаевым 19:41, Политика СМИ анонсировали появление в КХЛ хоккейного клуба из Узбекистана 19:38, Спорт
Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы
Политика, 22:23
0
Вайно, Шойгу и Греф подготовят кандидатов в управленцы
Кремль запустил новый всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». Победителей будут готовить в том числе к госслужбе, среди их будущих наставников — Антон Вайно, Сергей Шойгу, Герман Греф и Эльвира Набиуллина
Сергей Шойгу (слева) и Антон Вайно (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Кремль ищет таланты

В среду, 11 октября, в Кремле первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции объявил о старте нового всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Этот проект, который будет действовать на постоянной основе, — прямое поручение Владимира Путина, подчеркнул Кириенко. О том, что перед администрацией президента поставлена задача организовать отбор кадров «на федеральном, общенациональном уровне», Путин сообщил 20 сентября на встрече с губернаторами, избранными в единый день голосования. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Такая форма подбора очень хорошо себя зарекомендовала, она востребованна», — заявил президент, имея в виду новую систему отбора кадров, через которую прошли все новые главы субъектов.

Задача конкурса — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны, сообщил Кириенко. За реализацию конкурса отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, которую возглавляет руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Оператором конкурса стала РАНХиГС, проводившая обучение управленцев, часть из которых впоследствии стали губернаторами.

С 11 октября начал работать сайт «Лидерыроссии.рф», где подать заявку на участие в конкурсе может любой россиянин в возрасте до 50 лет, сказал Кириенко. Единственное условие для участия — наличие руководящего опыта сроком не менее пяти лет. Для участников моложе 35 лет достаточно иметь двухлетний опыт работы на руководящем посту. При этом не имеет значения, в какой именно сфере работают потенциальные участники — это может быть как госслужба, так и негосударственный сектор, подчеркнул Кириенко.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 6 ноября. С 7 по 13 ноября пройдет онлайн-тестирование конкурсантов, с 24 ноября начнут проходить «очные» полуфиналы во всех федеральных округах. По их итогам планируется отобрать примерно 2400 участников (по 300 на федеральный округ). Финал конкурса пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве. Конкурсантам предстоит принять участие в деловых играх и командных проектах, сообщил проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

После этого будут отобраны 300 лучших управленцев, которые получат по 1 млн руб. на персонально выбранную ими программу обучения.

Проверка с драконами: как Кремль готовит кандидатов в губернаторы
Политика

Путин хочет омолодить элиту — в этом и есть главная цель конкурса, говорит политолог Евгений Минченко. Подобные конкурсы Кириенко уже проводил, когда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, добавляет он. В частности, через аналогичный отбор в свое время прошел Дмитрий Овсянников, нынешний губернатор Севастополя, который принял участие в конкурсе «Кадровый резерв государственной службы-2001», проводившийся аппаратом Кириенко для замещения вакантных должностей главного федерального инспектора и федерального инспектора по Кировской области. Овсянников стал одним из семи победителей, был включен в государственный кадровый резерв и назначен федеральным инспектором по Кировской области, уточняет Минченко.

Омоложение губернаторского корпуса — одна из составляющих омоложения элиты, продолжает он. «В целом управленческих кадров у нас больше, чем нужно, но не хватает качественных», — констатировал Минченко.

Наставники из элиты

Оценивать участников будут лучшие HR-специалисты, сказал Сергей Кириенко. Каждый победитель конкурса получит персонального наставника, добавил он. В настоящее время в их предварительном списке наставников, который в дальнейшем будет расширяться, — Вайно, сам Кириенко, помощники президента Андрей Белоусов и Андрей Фурсенко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры обороны, иностранных дел, финансов, экономического развития, промышленности и торговли (Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Денис Мантуров), глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Также наставниками станут несколько губернаторов: Сергей Собянин (Москва), Антон Алиханов (Калининградская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Анатолий Артамонов (Калужская область), Рустам Минниханов (Татарстан).

Предполагается, что наставники будут лично встречаться с «подопечными», делиться с ними своим управленческим опытом, давать советы. У каждого наставника «под опекой» будут несколько человек.

Победители конкурса не смогут выбрать себе наставника. Наоборот, наставники будут выбирать конкурсантов, уточнил первый замглавы кремлевской администрации.

Видео: РБК

Власть взяла курс на обновление кадров за счет открытия социальных лифтов, это проявляется в том числе в последних назначениях в губернаторском корпусе — почти на все должности временно исполняющих глав субъектов во время последней ротации были назначены молодые управленцы, говорит политконсультант Константин Листратов. Проект «Лидеры России» — это ресурс, который решили задействовать, чтобы усилить управленческое звено как на госслужбе, так и в крупных корпорациях и компаниях, где нужны новые кадры, добавляет он. Отличительная черта конкурса — наличие института элитного наставничества. «Это означает, что привлечены крупнейшие потенциальные работодатели, которые лично будут отбирать для своих структур наиболее перспективные кадры», — уверен эксперт.

В наблюдательный совет конкурса, одной из задач которого будет рассмотрение возможных спорных ситуаций, вошли актер Сергей Безруков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, директор Музея им. А.С. Пушкина Марина Лошак, гимнаст Алексей Немов, режиссер Павел Лунгин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главные редакторы «Независимой газеты» и «Комсомольской правды» Константин Ремчуков и Владимир Сунгоркин. Список набсовета еще будет расширяться, уточнил Кириенко.

Карьера без протекции

Задача конкурса в том, чтобы поддержать и продвигать способных управленцев не по принципу наличия статусных родственников или лоббистских возможностей, а «исключительно по их профессиональным и личностным качествам», подчеркнул первый замглавы администрации президента. «Надо, чтобы все понимали: никакой блат, связи и деньги тебе не помогут, — заверил Кириенко. — Чтобы было не так, как в анекдоте: «Может ли сын полковника стать генералом? — Нет, потому что у генерала есть свои дети».

При этом победа в конкурсе вовсе не означает, что участник будет назначен на ту или иную позицию на госслужбе, каждый финалист может и дальше оставаться работать в той сфере, где он работал до этого, объяснили участники пресс-конференции. Но за победителей вырастет конкуренция (среди различных структур), добавил Кириенко.

Если среди финалистов найдутся люди, которые захотят попасть в кадровый резерв госслужащих или принять участие в дальнейшем обучении управленцев, которое проводит и будет дальше проводить РАНХиГС, то это вполне возможно, заверил представитель Кремля.​

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Кремль , Сергей Шойгу , губернаторы , Сергей Кириенко , Антон Вайно
Главное
Пентагон ответил на заявления Москвы о срыве «мира» в Сирии из-за США Политика
Материалы по теме
Соратница Кириенко станет замглавы комитета Совфеда по госстроительству Политика
Путин поручил Вайно и Кириенко советоваться с партиями о главах регионов Политика
Скамейка запасных: кого администрация президента готовит в губернаторы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку