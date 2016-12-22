Трамп назвал «фейком» новость о плане увеличить ядерный арсенал в 10 раз

Трамп назвал очередной «фейковой новостью» NBC сообщение о том, что он требовал увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Ранее президент США счел «фейком» сообщение NBC о том, что госсекретарь США назвал его «недоумком»

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Президент Дональд Трамп в своем Twitter опроверг сообщение телеканала NBC News о том, что он требовал от служб безопасности страны увеличить ядерный арсенал США в десять раз.

«NBC News создали фейковую историю о том, как я хотел «десятикратно» увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция. NBC = CNN», — написал Трамп.

В следующем сообщении он заявил, что «на фоне всех этих фейковых историй от NBC» было бы уместно «задаться вопросом об их лицензиях».​

Телеканал NBC News утром 11 октября опубликовал статью, где со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил о том, что 20 июля в Вашингтоне состоялось совещание Трампа с руководителями служб, которые отвечают за национальную безопасность США. На этом мероприятии, по словам собеседников телеканала, президент США заявил, что необходимо в десять раз увеличить ядерный арсенал страны.

Также, по данным телеканала, именно после этого совещания госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трампа «недоумком» — отдельная публикация об этом инциденте появилась на NBC News 4 октября.

Тиллерсон прокомментировал эту статью во время пресс-конференции, прямо не опровергнув и не подтвердив данные телеканала. «Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял его [президента] предложение стать госсекретарем», — сказал Тиллерсон.

Сам Трамп в интервью Forbes назвал это сообщение «фейковой новостью». «Но если бы он так сказал, я думаю, мы бы сравнили результаты своих тестов IQ. И я точно могу сказать, кто из нас победит», — сказал тогда Трамп.

Президент США регулярно обвиняет либеральные американские газеты и телеканалы в создании «фейковых новостей» о нем. Так, например, в феврале он назвал газету The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN «врагами народа», потому что они распространяют «фейковые новости» и недостоверную информацию.