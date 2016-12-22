Трамп назвал «фейком» новость о плане увеличить ядерный арсенал в 10 раз

Президент Дональд Трамп в своем Twitter опроверг сообщение телеканала NBC News о том, что он требовал от служб безопасности страны увеличить ядерный арсенал США в десять раз.
«NBC News создали фейковую историю о том, как я хотел «десятикратно» увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция. NBC = CNN», — написал Трамп.
В следующем сообщении он заявил, что «на фоне всех этих фейковых историй от NBC» было бы уместно «задаться вопросом об их лицензиях».
Телеканал NBC News утром 11 октября опубликовал статью, где со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил о том, что 20 июля в Вашингтоне состоялось совещание Трампа с руководителями служб, которые отвечают за национальную безопасность США. На этом мероприятии, по словам собеседников телеканала, президент США заявил, что необходимо в десять раз увеличить ядерный арсенал страны.
Также, по данным телеканала, именно после этого совещания госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трампа «недоумком» — отдельная публикация об этом инциденте появилась на NBC News 4 октября.
Тиллерсон прокомментировал эту статью во время пресс-конференции, прямо не опровергнув и не подтвердив данные телеканала. «Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял его [президента] предложение стать госсекретарем», — сказал Тиллерсон.
Сам Трамп в интервью Forbes назвал это сообщение «фейковой новостью». «Но если бы он так сказал, я думаю, мы бы сравнили результаты своих тестов IQ. И я точно могу сказать, кто из нас победит», — сказал тогда Трамп.
Президент США регулярно обвиняет либеральные американские газеты и телеканалы в создании «фейковых новостей» о нем. Так, например, в феврале он назвал газету The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN «врагами народа», потому что они распространяют «фейковые новости» и недостоверную информацию.