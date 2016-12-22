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Бывший лидер немецких националистов создала свою партию
Политика, 17:23
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Бывший лидер немецких националистов создала свою партию
Бывший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри создала новое движение, куда теперь переходят активисты АдГ. Немецкая пресса предвосхищает распад крупнейшей ультраправой партии Германии
Фрауке Петри (Фото: Markus Schreiber / AP)

Бывший сопредседатель ультраконсервативной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри еще до выхода из партии создала свое собственное движение. Об этом в среду со ссылкой на советника Петри сообщила телерадиокомпания MDR Sachsen. У нового движения пока нет программы, но есть название «Синяя партия» и лозунг: «Свободные и консервативные».

О том, что Петри организовала собственную партию, накануне сообщила газета Bild. По данным издания, движение было зарегистрировано еще 17 сентября, за неделю до парламентских выборов в ФРГ.

По итогам выборов 24 сентября АдГ получила 12,6% голосов, сформировав третью по величине фракцию в бундестаге, уступая лишь традиционным большим партиям: блоку ХДС/ХСС Ангелы Меркель и СДПГ Мартина Шульца.

Наибольший процент голосов по 299 избирательным округам АдГ получила в регионе Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы на востоке страны. По партийным спискам АдГ набрала там 35,5%, сама Петри, которая выступила в том же округе как одномандатник, получила 37,4% голосов.

Через день после выборов Петри объявила о намерении покинуть фракцию АдГ в бундестаге, мотивируя этот шаг несогласием с провокационной риторикой своих соратников и внутрипартийными разногласиями. Незадолго до этого один из лидеров АдГ Александр Гауланд пообещал «устроить охоту» на канцлера Меркель с целью «вернуть нашу землю и наш народ».

Следом за выходом Петри из фракции, а затем и партии АдГ начали покидать другие видные политики, преимущественно лидеры региональных ячеек и депутаты земельных парламентов. Газета Tagesspiegel насчитала по меньшей мере 16 таких случаев, кроме самой Петри.

Тройка Меркель: почему правящие партии Германии получили низкий результат
Политика

Немецкая пресса, деловая и политическая элита называют АдГ правыми популистами. Проход свыше 90 депутатов партии в бундестаг Меркель назвала большим вызовом для демократии. Внешнеполитическая программа партии подразумевает увеличение автономии стран в составе Евросоюза, не исключая в перспективе и выхода из ЕС, отказ от евро и соглашений о свободной торговле. АдГ предлагает снять санкции с России и критикует миграционную политику властей: партия предлагает закрыть границы — беженцы должны искать убежища за пределами ЕС.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Ангела Меркель , бундестаг , «Альтернатива для Германии» , Фрауке Петри
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