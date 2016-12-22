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ООН назвала устроившие 87% казней четыре страны
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ООН назвала устроившие 87% казней четыре страны
Политика, 04:20
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ООН назвала устроившие 87% казней четыре страны
Китай, Иран, Саудовская Аравия и Ирак провели 87% казней в мире в прошлом году, сообщили в ООН. Несмотря на то, что число казней сокращается, сохранившие смертные казни страны пока не спешат от них избавляться
Антониу Гутерриш (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Число казней по всему миру сократилось на 37% в 2016 году, а большинство смертных приговоров приходится всего на четыре государства, рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говорится в сообщении на сайте Центра новостей организации. Выступление генсека приурочено к Всемирному дню против смертной казни 10 октября.

По словам Гутерриша, около 170 стран запретили или прекратили казни, а Гамбия и Мадагаскар делают к этому «важные шаги». При этом 87% казней приходятся на четыре государства — Китай, Иран, Саудовская Аравия и Ирак.

Гуттериш отметил, что смертный приговор не помогает жертвам и не предотвращает преступления, а суды не застрахованы от ошибок.

Процесс приведения смертного приговора в исполение должны быть прозрачным, но многие страны, по словам Гуттериша, нарушают свои международные обязательства скрывая информацию от семьи казненного, посетовал генсек. «Отсутствие открытости демонстрирует неуважение к правам тех, кто приговаривается к смерти, а также к их семьям», — заявил Гуттериш.

Гуттериш призвал страны отказаться от смертных приговоров, так как этому «варварскому» наказанию не должно быть места в XXI веке.

Ровно год назад, также 10 октября, экс-генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что смертные приговоры для террористов часто выносят после несправедливых судебных разбирательств, что нарушает права человека. По его словам, соблюдение закона при угрозе экстремизма будет только поддерживать способность общества бороться с терроризмом.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ООН , казни
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