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Парламентская оппозиция не признала выборы в трех регионах
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Парламентская оппозиция не признала выборы в трех регионах
Политика, 15:47
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Парламентская оппозиция не признала выборы в трех регионах
КПРФ оспорит результаты выборы губернатора Мордовии, справороссы заявили о фальсификациях на выборах в краснодарское заксобрание, а ЛДПР не признала выборы в Алтайском крае. Об этом заявили лидеры партий на итоговых брифингах
Владимир Волков (Фото: Юлия Честнова / РИА Новости)

В понедельник, 11 сентября, на следующий день после единого дня голосования, лидеры парламентской оппозиции отказались признать итоги выборов в трех регионах. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции, что «нет смысла признавать результаты выборов в Мордовии», сообщает корреспондент РБК. Лидер коммунистов призвал «сформировать комиссию и расследовать все преступления» в республике, а также пригласить главу Мордовии и «спросить с него по всей строгости закона, почему эти выборы превращают там в произвол».

Мордовия — это единственный регион, где нарушения на выборах носят системный характер, пояснил РБК зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее, в понедельник, Следственный комитет возбудил дело о фальсификации бюллетеней на одном из избирательных участков в Саранске. Как сообщается на сайте СК, 10 сентября, во время единого дня голосования, в саранском избирательном участке неизвестные отметили избирательные бюллетени во время голосования на выборах главы Республики Мордовия и дали их гражданам, чтобы они опустили их в урны для голосования. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и изъяли 68 избирательных бюллетеней с такими отметками.

По предварительным итогам, в Мордовии большинство голосов получил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Волков из «Единой России». За него отдали голоса 89,19% избирателей, а именно 455,2 тыс. человек. На втором месте идет кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин, которого выбрали 4,18% жителей республики. Волков занимает должность врио главы республики с 12 апреля 2017 года. До этого он был главой Мордовии до 14 мая 2012 года.

Справороссы в свою очередь не намерены признавать выборы в Краснодарском крае. Как сообщил журналистам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, результаты голосования на выборах в местное заксобрание «обусловлены явным административным давлением». Результаты справороссов противоречат независимым оценкам рейтинга партии в регионе, данным с КОИБов, зато полностью соответствуют установкам местных чиновников, добавил Миронов.

На 23 участка на Кубани не были допущены их наблюдатели, отметил Миронов. В итоге, по предварительным данным краевой комиссии, «Справедливая Россия» набрала на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края около 3,5%. «Тогда как 14 КОИБов, работавших в Краснодаре, показали для нашей партии результат в 8,2%. По краю средний процент партии, согласно КОИБам, 6,5%, — привел данные глава справороссов. — Я уже подписал телеграмму главе ЦИК Элле Памфиловой. Мы не признаем результатов выборов в регионе. Уже на этой неделе будем подавать судебные иски».

ЛДПР не признает результаты выборов в Алтайском крае из-за скандала с досрочным голосованием, заявил на итоговом брифинге лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Высокий процент проголосовавших досрочно на выборах думы Барнаула привлек внимание ЦИК, но по итогам проверки представитель Центризбиркома нарушений не выявил.

Накануне в Центризбиркоме заявили об отсутствии критических нарушений на выборах. Как отмечала секретарь ЦИК Майя Гришина, «жалоб, которые требуют коллегиального рассмотрения, в ЦИК не поступало». Этот избирательный цикл она оценила как «спокойный», без «серьезных жалоб со сложными политическими конструкциями». Избиркомы «на местах», по ее данным, работали «очень интенсивно, честно» и «не жалея сил».

Авторы: Мария Макутина, Вера Холмогорова.
Теги: КПРФ , Мордовия , "Справедливая Россия" , выборы губернатора
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