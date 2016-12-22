СК России завел уголовные дела на руководство Минобороны Украины

Фигурантами уголовных дел по обвинению в геноциде и применении запрещенных приемов ведения войны стали министр обороны Украины, его заместители и начальник генерального штаба. Дела завел Следственный комитет России

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела против руководителей Министерства обороны Украины. Фигурантами дела по обвинению в геноциде, применении запрещенных средств и методов ведения войны стали в том числе министр обороны Украины Степан Полторак, его заместители, а также начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

​В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст. 356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид), уточнили в ведомстве.

В СК пояснили, что ведомство задокументировало «десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса». При этом в некоторых случаях следователи установили фамилии причастных к ним военнослужащих, в других им еще предстоит это сделать. «Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди — высокопоставленные должностные лица Министерства обороны Украины», — заявили в СК.

В сообщении указано, что поводом для возбуждения уголовного дела стали события 2016–2017 годов.

Ранее в сентябре 2016 года СК уже заявлял о возбуждении уголовного дела о геноциде. Тогда в СК заявили о фактах «геноцида национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики». Среди фигурантов того дела были названы министр обороны Украины ​Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко, действующий и бывший командиры Сухопутных войск Сергей Попко и Анатолий Пушняков, а также командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.

В ноябре того же года фигурантами уголовного дела стали четыре высокопоставленных командира украинской армии.

Украинские власти также неоднократно заявляли о возбуждении уголовных дел против высокопоставленных российских военных и чиновников. В августе 2016 года Печерский районный суд Киева выдал ордер на задержание министра обороны России Сергея Шойгу. До этого решения Генпрокуратура Украины уведомила Сергея Шойгу и еще 17 российских чиновников о том, что они подозреваются в преступлениях против национальной безопасности Украины. Как пояснил тогда глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, им было «сообщено ​о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка». Он уточнил, что письменные уведомления были доставлены Шойгу и другим чиновникам 10 и 15 августа 2016 года.

В ходе суда было заявлено, что подтверждение о вручении Шойгу сообщения о подозрении поступило 15 августа из компании DHL. «Однако последний на вызов не явился», — указал суд.

В апреле 2016 года Печерский суд Киева выдал ордер на арест главы Крыма Сергея Аксенова.