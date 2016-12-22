Оппозиция получила большинство более чем в десяти районах Москвы

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство более чем в десяти районах Москвы, но этого недостаточно для выдвижения на пост мэра Москвы. Гудков будет договариваться с другими депутатами, утверждает он

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве муниципальными депутатами при поддержке экс-парламентария Дмитрия Гудкова избрались менее чем в 110 районах, сообщила РБК глава штаба кандидатов Анна Кузнецова.



Всего в Москве 125 районов, а для преодоления муниципального фильтра при выдвижении в мэры необходимо заручиться подписью хотя бы одного депутата в 110 районах. «Буду договариваться с другими депутатами», — сказал РБК Гудков.

Согласно подсчетам штаба Гудкова, кандидаты в муниципальные депутаты Москвы, которых поддержал штаб Гудкова, партии «Парнас» и «Яблоко», получат большинство по меньшей мере в 13 районах города.

В Гагаринском районе, по результатам обработки 100% данных участковых избирательных комиссий (УИК), оппозиция получила все 12 мест. В Академическом — десять из 12 мест, в Тверском — также десять из 12 мест, в Ломоносовском — восемь из десяти мест, в Останкинском — восемь из 12 мест, в Пресненском — десять (считая одного поддержанного оппозицией кандидата-самовыдвиженца) из 15 мест, в Левобережном — шесть из десяти мест, в Красносельском — семь из десяти. Также большинство получили в Хамовниках, Зюзино, Измайлово, Коньково, Аэропорт. Во многих районах подсчет голосов еще не закончен.

Президент Владимир Путин проголосовал в воскресенье на участке №2151, он находится в Гагаринском районе Москвы. На вопрос журналистов о том, за кого Путин отдал голос, он ответил: «Это секретная информация». Президент добавил, что «не очень» следил за предвыборной кампанией.

По данным наблюдателей (они также опубликованы на сайте Гудкова), оппозиционные кандидаты лидируют в 36 округах, расположенных в 27 районах города.

«Похоже, что получится меньше 110 районов. Это не страшно, потому что получился очевидный успех — много районов с большинством. Будет, скорее всего, под 300 депутатов. То, что не получился нужный рисунок — будем договариваться и, может быть, меняться. В Хамовниках и Якиманке не будет подписей у Собянина. Не думаю, что мы будем меняться с Собяниным. Может быть, закон сменится», — сказал в разговоре с РБК глава штаба Гудкова Максим Кац. По его словам, выборы мэра без кандидата, которого выберут депутаты Гудкова, будут нелегитимны.

Глава штаба объединенных демократов Максим Кац заявил «Эху Москвы» в 07:00 мск, что в муниципальные собрания избрались около 250 кандидатов от партии «Яблоко». Дмитрий Гудков в своем Twitter анонсировал пресс-конференцию по итогам прошедших выборов.

«Дорогие журналисты! Сегодня в 15:00 пресс-конференция по итогам нашей победы», — написал он.

Всего в проекте Гудкова приняли участие 1052 кандидатов в депутаты демократических взглядов.

Выборы муниципальных депутатов — первый этап выборов мэра столицы, которые должны пройти в 2018 году. Кандидатам в мэры необходимо заручиться поддержкой 6% муниципальных депутатов или избранных на выборах глав муниципальных образований в 75% муниципальных образований — минимум 110 подписей.

На выборах мэра 2013 года Сергей Собянин, который решил избираться не от партии «Единая Россия», а как самовыдвиженец, набрал 51,37% голоса. Второе место занял Алексей Навальный (27,24%), на третьем оказался представитель КПРФ Иван Мельников (10,69%).