В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб

Экспертная комиссия сейма Польши подготовила заключение по возможному требованию репараций от Германии и пришла к выводу, что такие требования законны. Свою позицию комиссия изложила на 40-страничном документе, с которым ознакомилось издание TVP Info.
По мнению комиссии, пропорционально к всему населению и национальному благосостоянию Польши, страна понесла наибольше человеческие и ресурсные потери в Европе. Эти потери были итогом немецкой оккупационной политики: направленного и организованного уничтожения населения Польши и использования его в принудительных работах. Также эксперты упомянули разрушение Варшавы.
В комиссии назвали «безосновательной» ссылку Германии на отказ Польши от репараций в 1953 году. «Германия выплатила гражданам Польши меньше чем 1% от того, что было выплачено жителям западной Европы, США и Израиля», — приводит издание один из аргументов.
По версии польских экспертов Германия должна компенсировать ущерб связанный со Второй мировой войной. По оценкам комиссии, вызванные Германией потери и материальный ущерб составляют 258 млрд довоенных злотых, или $48,8 млрд. в пересчете на современные деньги.
Ранее глава польского правительства Беата Шидло заявила, что репарации являются «требованием справедливости и [требование возмещения] то, что принадлежит Польше». Министр обороны Польши вовсе говорил, что Варшава никогда «не отказывалась от своих прав на получение компенсации за ущерб, нанесенный во время войны».
В Берлине не считают необходимым вновь поднимать вопрос компенсаций, так как в 1953 году кабмин Польши принял у резолюцию, в которой признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед страной.