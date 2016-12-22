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В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб
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В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб
Политика, 05:17
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В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб
Комиссия польского сейма пришла к выводу, что требовать репарации от Германии было бы законным решением. В Варшаве также оценили ущерб от войны с Германией и оккупации в десятки миллиардов долларов
Фото: Peter Andrews / Reuters

Экспертная комиссия сейма Польши подготовила заключение по возможному требованию репараций от Германии и пришла к выводу, что такие требования законны. Свою позицию комиссия изложила на 40-страничном документе, с которым ознакомилось издание TVP Info.

По мнению комиссии, пропорционально к всему населению и национальному благосостоянию Польши, страна понесла наибольше человеческие и ресурсные потери в Европе. Эти потери были итогом немецкой оккупационной политики: направленного и организованного уничтожения населения Польши и использования его в принудительных работах. Также эксперты упомянули разрушение Варшавы.

В комиссии назвали «безосновательной» ссылку Германии на отказ Польши от репараций в 1953 году. «Германия выплатила гражданам Польши меньше чем 1% от того, что было выплачено жителям западной Европы, США и Израиля», — приводит издание один из аргументов.

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По версии польских экспертов Германия должна компенсировать ущерб связанный со Второй мировой войной. По оценкам комиссии, вызванные Германией потери и материальный ущерб составляют 258 млрд довоенных злотых, или $48,8 млрд. в пересчете на современные деньги.

Ранее глава польского правительства Беата Шидло заявила, что репарации являются «требованием справедливости и [требование возмещения] то, что принадлежит Польше». Министр обороны Польши вовсе говорил, что Варшава никогда «не отказывалась от своих прав на получение компенсации за ущерб, нанесенный во время войны».

В Берлине не считают необходимым вновь поднимать вопрос компенсаций, так как в 1953 году кабмин Польши принял у резолюцию, в которой признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед страной.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Германия , Польша , репарации
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