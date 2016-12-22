Минобороны покрыло долг за ЖКУ в 29 млрд за счет программы вооружений

Минобороны оплачивало обслуживание ведомственного жилого фонда из средств государственной программы вооружения: в 2016 году на это потратили 8 млрд руб., в 2017-м — 21 млрд. При этом часть денег ушла на оплату пустующих помещений

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

​Министерство обороны два года подряд погашает задолженность за ЖКУ за счет госпрограммы вооружения, причем часть платежей идет на обслуживание пустующего жилого фонда. Это следует из внутриведомственной переписки, а также из письма Дмитрия Куракина, на тот момент директора департамента имущественных отношений министерства, на имя первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова (документы есть у РБК). Подлинность переписки и письма РБК подтвердил источник, близкий к военному ведомству.

«В ходе проработки вопросов формирования бюджета 2017 года были перераспределены средства с государственной программы вооружения в 2016 году в сумме 75 млрд руб. и в 2017 году в сумме 77 млрд руб. на увеличение расходов на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в переписке департамента финансового обеспечения МО с Русланом Цаликовым. На погашение долгов по ЖКУ из государственной программы вооружения, уточняется в ней, в 2016 году было направлено 8 млрд руб., в 2017-м — 21 млрд.

Минобороны на запрос РБК о причинах перенаправления средств из программы вооружения на покрытие расходов за ЖКУ на момент подготовки материала не ответило.

Кому должны

РБК обнаружил в открытых источниках подтверждения того, что Минобороны задолжало компаниям, управляющим жилым фондом ведомства. В картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы более десяти таких дел. В частности, зафиксирован факт задолженности военного ведомства перед ООО «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ): согласно карточке дела, ГУЖФ пытается взыскать с Минобороны 9,2 млн руб. за оказанные коммунальные услуги, а также за содержание и ремонт общего имущества в жилищном фонде.

ГУЖФ занимается коммунальным обслуживанием жилфонда министерства «в соответствии с договором управления, заключенным с Министерством обороны», говорится в ответе компании на запрос РБК.

Помимо ГУЖФ жилфондом военного ведомства управляет акционерное общество «ГУ «ЖКХ». Из расчетных ведомостей, где обозначены долги ГУ «ЖКХ» перед поставщиками услуг (есть в распоряжении РБК), следует: они возникли из-за того, что военное ведомство не оплачивало поставки газа для жилого фонда Минобороны. В результате у ГУ «ЖКХ» на 1 января 2016 года возникла просроченная задолженность перед дочерними предприятиями «Газпрома» (всего 19 компаний) в размере 629 млн руб. К 1 января 2017 года размер долга вырос до 2,5 млрд руб. Все компании-кредиторы являются поставщиками газа в регионах. Самый внушительный долг, согласно ведомости, у ГУ «ЖКХ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» — 117 млн руб., ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» управляющая компания должна 88 млн руб.

Как образовался долг

Схема, при которой управление военным жилфондом передается сторонним организациям, была разработана в Минобороны, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков. Это было сделано для того, чтобы избавиться от непрофильных функций, объяснил замысел источник РБК, близкий к военному ведомству.

Управление жилфондом было сначала передано ОАО «Оборонсервис», которым руководила Евгения Васильева, ставшая впоследствии фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. После того как министром обороны стал Сергей Шойгу, «Оборонсервис» был преобразован в АО «Гарнизон», которое получило право нанимать подрядные организации для управления имуществом министерства. В итоге с министерством сотрудничают компании с различной формой собственности, в том числе через них Минобороны строит свои финансовые взаимоотношения с поставщиками ресурсов, пояснил источник РБК, близкий к Минобороны.

Согласно разъяснениям источника, управляющая компания оплачивает услуги поставщиков энергоресурсов, а Министерство обороны компенсирует эти расходы. «На деле УК влезают в долги и судятся с Минобороны в арбитраже», — рассказал собеседник. Ведомство же, отмечает источник, вынуждено оплачивать коммунальное обслуживание пустующего жилого фонда, который находится у него на балансе.

Как заявил РБК руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков, «в настоящее время на балансе ведомства числится 32,2 тыс. незаселенных помещений». Из этого количества 10,6 тыс. требуют капитального ремонта, 9,1 тыс. квартир расположены в населенных пунктах, где нет потребности в служебном жилье, а 12,5 тыс. готовят к передаче муниципальным властям из-за отсутствия стратегической необходимости.

Как сохранить средства

Чтобы избавиться от лишних расходов на незаселенные дома, Минобороны в прошлом году провело ревизию жилищного фонда и обнаружило, что часть помещений, которые должны быть по документам пустыми, в реальности заселены. Это около 2,6 тыс. квартир, следует из письма Куракина Цаликову. «Некоторым жильцам еще в советское время командование выдало ключи, а про ордер или договор найма забыло, — говорит адвокат юридической компании «Последний дозор» Александр Молохов, специализирующийся на защите прав военнослужащих. — Другие же постояльцы снимают жилье у решившего подзаработать коменданта общежития».

«Получается, что пустующий жилфонд, независимо от того, проживает там кто-то или нет, — это большая нагрузка на бюджет Минобороны, — говорит Александр Молохов. — Но оплату услуг поставщиков энергоресурсов никто не отменял».

Минобороны планирует передать часть невостребованных помещений на баланс муниципальных властей, следует из письма Куракина Цаликову. Согласно документу, в министерстве создадут «перечень пустующего жилищного фонда, не предполагаемого к использованию в интересах ВС РФ, с целью передачи по договорам коммерческого найма сторонним физическим лицам». А деньги, перечисляемые ГУЖФ, могут быть направлены «в том числе на погашение текущей задолженности за содержание пустующего жилищного фонда ВС РФ», отмечается в письме.

Это позволит не расходовать средства, выделенные на программу вооружения, уточняет руководитель Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. На закупку вооружений и военной техники в этом году будет потрачено более 1,4 трлн руб. «Более 65% средств направлено на серийные закупки современных видов вооружений и техники. По состоянию на 1 января 2017 года уровень современности вооружения и техники в частях постоянной боевой готовности составил более 58%», — заявлял ранее замглавы Минобороны Юрий Борисов (цитата по «Интерфаксу»).