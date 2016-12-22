Экзитполы показали победу партии Макрона на парламентских выборах

Партия «Вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона набирает около 32,9% голосов по итогам первого тура парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, передает Le Monde.
По предварительным данным, республиканцы получили 21,5% голосов, а «Национальный фронт» — 14%.
По прогнозам Ipsos, кандидаты от партии «Вперед!» смогут занять в парламенте 390–430 мест. По предварительным данным Kantar, консервативная партия «Республиканцы» получит 95–132 мест, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 13–23 места, бывшая правящая Социалистическая партия может получить около 15–25 мест, а «Национальный фронт» Марин Ле Пен — от трех до десяти мест в парламенте.
На момент закрытия избирательных участков явка в первом туре составила 51,59%, передает RTBF.
Ле Пен, комментируя результаты выборов, заявила, что ее обеспокоила низкая явка на голосовании. Она утверждает, что ее «Национальный фронт» лидирует на выборах в своем избирательном округе. Ле Пен призвала избирателей активнее голосовать во время второго тура выборов, передает Reuters.
Выборы проводятся по одномандатной мажоритарной системе в два тура. Второй тур голосования пройдет 18 июня.