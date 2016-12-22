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Экзитполы показали победу партии Макрона на парламентских выборах
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Экзитполы показали победу партии Макрона на парламентских выборах
Политика, 22:21
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Экзитполы показали победу партии Макрона на парламентских выборах
Партия «Вперед!» Эмманюэля Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции, следует из данных экзитполов
Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Партия «Вперед!» президента Франции Эмманюэля Макрона набирает около​ 32,9% голосов по итогам первого тура парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, передает Le Monde.

По предварительным данным, республиканцы получили 21,5% голосов, а «Национальный фронт» — 14%.

По прогнозам Ipsos, кандидаты от партии «Вперед!» смогут занять в парламенте 390–430 мест. По предварительным данным Kantar, консервативная партия «Республиканцы» получит 95–132 мест, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 13–23 места, бывшая правящая Социалистическая партия может получить около 15–25 мест, а «Национальный фронт» Марин Ле Пен — от трех до десяти мест в парламенте.

На момент закрытия избирательных участков явка в первом туре составила 51,59%, передает RTBF.

Ле Пен, комментируя результаты выборов, заявила, что ее обеспокоила низкая явка на голосовании. Она утверждает, что ее «Национальный фронт» лидирует на выборах в своем избирательном округе. Ле Пен призвала избирателей активнее голосовать во время второго тура выборов, передает Reuters.

Выборы проводятся по одномандатной мажоритарной системе в два тура. Второй тур голосования пройдет 18 июня.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Франция , парламентские выборы , Эмманюэль Макрон
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