Во Франции начался первый тур выборов в парламент страны

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (09:00 мск) в европейской части страны, передает Reuters. Голосование в заморских департаментах Франции, таких как Мартиника (Карибское море), Реюньон (Индийский океан), Французская Гвиана (Южная Америка), Майотта (Индийский океан) и в других, проходило накануне в субботу, 10 июня.
Гражданам страны предложат выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента — Национального собрания страны — из почти 8 тыс. кандидатов. За место в парламенте поборются кандидаты партий «Вперед!», «Республиканцы», «Национальный фронт», «Демократическое движение» и другие.
Выборы проводятся по одномандатной мажоритарной системе в два тура. Вся территория республики поделена на 577 избирательных округов — таково же и число депутатских мандатов. Победителем становится кандидат, который набрал наиболее количество голосов. Лидеры пройдут во второй тур, который состоится в следующее воскресенье, 18 июня.
Опрос социологического агентства Ipsos/Sopra Steria, опубликованный в пятницу, 9 июня, показал, что партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед!» заручится поддержкой 31% избирателей и получить от 397 до 427 из 577 мест в парламенте. Дальше, по данным исследования, пойдут «Республиканцы» — партия может получит 22% голосов, то есть от 95 до 115 мест.