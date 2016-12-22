Генпрокурор США согласился дать показания в сенате по «российскому делу»

Генпрокурор США Джефф Сешнс вслед за экс-главой ФБР Джеймсом Коми даст показания в сенате по «российскому делу». Сешнс уведомил комитет по разведке, что выступит с показаниями во вторник

Джефф Сешнс (Фото: Zuma / Global Look Press)

Генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс предстанет во вторник для дачи показаний перед сенатским комитетом по разведке, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Текст письма, в котором Сешнс уведомляет об этом сенатора Ричарда Шелби, опубликовал на своей странице в Twitter телеканал NBC.

«В свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми [экс-директор ФБР Джеймс Коми] в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах на соответствующей площадке. Комитет по разведке сената США является наиболее соответствующей площадкой для таких вопросов, поскольку он проводит расследование и имеет доступ к секретной информации», — говорится в письме Сешнса.

В марте газета The Washington Post сообщала о двух встречах Сешнса и послом России в США Сергеем Кисляком. По информации издания, Сешнс общался с российским послом в июле и сентябре 2016 года. Однако при вступлении в должность генпрокурора он не рассказал об этих контактах. Накануне телеканал CNN сообщил, что Коми на закрытых слушаниях в сенатском комитете рассказал, что у Сешнса, возможно, была и третья встреча с Кисляком.

7 июня экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил в сенатскому комитету по разведке по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Во время слушаний Коми заявил, что не сомневается, что Россия вмешивалась в выборы президента. Конкретных фактов, доказывающих это, он не представил.

Также Коми представил комитету письменные показания, в которых подробно рассказал о своих разговорах Трампом, когда тот уже вступил в должность президента. Из них следует, что Трамп просил Коми о лояльности, а также прекратить расследование против своего советника на тот момент Майкла Флинна. Всего у Коми и Трампа было семь разговоров, утверждает в своих показанях экс-директор ФБР.

Во время своего выступления Коми также признал, что сам организовал утечку информации о содержании своих бесед с Трампом в СМИ, чтобы добиться продолжения расследования действий России после своей отставки.



Трамп, комментируя показания Коми, написал на своей странице в Twitter: «Несмотря на множество ошибочных заявлений и лжи, тотальное и полное возмездие...и ВАУ, Коми сам был источником утечек!».

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Москва эти обвинения отрицает.