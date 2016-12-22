Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании

Карлес Пучдемон подписал документ «Декларация представителей Каталонии», в котором говорится, что Каталония становится «независимой республикой». «Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет», — говорится в документе

Карлес Пучдемон (Фото: Manu Fernandez / AP)

Президент Каталонии Карлес Пучдемон и представители местных властей подписали документ, в котором говорится о провозглашении независимости региона от Испании, но пока что неизвестно будет ли этот документ иметь правовую силу, отмечает Reuters.

«Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет», — приводит Reuters выдержку из документа, который называется «декларация представителей Каталонии».

«Мы подтверждаем желание вести переговоры с Испанией без учета условий прошлых соглашений для пользы обеих сторон. Переговоры должны быть на равных условиях», — также отмечается в документе.

«Мы призываем все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством», — говорится в документе. Авторы декларации также просят каталонское правительство сделать все возможное для того, чтобы реализовать меры, перечисленные в декларации.

Как отмечает El Pais, подписанная декларация не отсылает к словам Пучдемона о том, что провозглашение независимости будет отложено. Ранее Пучдемон, выступая перед каталонским парламентом, провозгласил независимость Каталонии, но предложил отложить вступление декларации в силу на несколько недель. Это нужно для «начала диалога, для достижения соглашения [с Мадридом. — РБК], чтобы выполнить требования народа Каталонии». «Результатами референдума 1 октября Каталония заслужила право быть независимым государством», — говорил Пучдемон.