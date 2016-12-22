Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 57,72 EUR Нал. 68,81 68,02 USD Бирж. 57,99 -0,34 EUR Бирж. 68,49 -0,01 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 4844,94 +79,40 ММВБ 2086,91 -0,45% РТС 1134,86 +0,21% Brent 56,54 +1,38% DJIA 22831,99 +0,31% Nasdaq 6586,83 +0,11% FTSE 7538,27 +0,40%
Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании
Лента новостей
В Европе завершился первый этап отборочного турнира ЧМ-2018 10 окт, 23:45, Спорт Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании 10 окт, 23:43, Политика «Бряцание» дефицитом: как реновация поможет Москве сохранить инвестиции 10 окт, 23:33, Экономика Додон пообещал Путину не принимать антироссийские законы 10 окт, 23:18, Политика Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну 10 окт, 23:09, Бизнес Land Rover показал обновленный внедорожник Range Rover 10 окт, 23:00, Авто Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости 10 окт, 22:26, Политика В Москве назвали односторонними требования Турции по импорту пшеницы 10 окт, 22:23, Экономика В ФБК заявили об исполнении требований суда по фильму «Он вам не Димон» 10 окт, 22:00, Политика Обвинение рассказало об устройстве банды Шакро Молодого 10 окт, 21:45, Общество Кадыров исключил появление анонимных Telegram-каналов в Чечне 10 окт, 21:44, Политика Расходы на реновацию составят большую часть дефицита бюджета Москвы 10 окт, 21:30, Политика В России утвердили стандарты заправок для электромобилей 10 окт, 21:24, Технологии и медиа Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Ираном 10 окт, 21:05, Спорт Киев ответил на предложение президента Чехии отдать Крым России за плату 10 окт, 20:59, Политика Автор колонки в «Коммерсанте» прокомментировал иск «Роснефти» к газете 10 окт, 20:48, Общество Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости 10 окт, 20:46, Политика Власти Москвы спрогнозировали выход столичной экономики из стагнации 10 окт, 20:28, Экономика Минобороны направит призывников служить на кораблях Северного флота 10 окт, 20:23, Общество В Барселоне перенесли на час заседание парламента 10 окт, 20:15, Политика Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России 10 окт, 20:02, Общество Инвестиции за океан: как выйти на фондовый рынок США 10 окт, 20:02, Деньги Горбачев увидел в России «много своих Каталоний» 10 окт, 19:41, Общество Бюджетная дыра: почему Путин поменял ивановского губернатора 10 окт, 19:28, Политика В Москве осудили четырех фигурантов дела сообщества «Смотра.ру» 10 окт, 19:24, Общество Слишком горячая линия: почему Россия и США могут столкнуться в Сирии 10 окт, 19:23, Мнение Отец «пьяного мальчика» потребовал моральной компенсации в 10 млн руб. 10 окт, 19:17, Общество Из Пушкино приостановили вывоз мусора из-за конфликта с подрядчиком 10 окт, 19:10, Общество
Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании
Политика, 10 окт, 23:43
0
Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании
Карлес Пучдемон подписал документ «Декларация представителей Каталонии», в котором говорится, что Каталония становится «независимой республикой». «Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет», — говорится в документе
Карлес Пучдемон (Фото: Manu Fernandez / AP)

Президент Каталонии Карлес Пучдемон и представители местных властей подписали документ, в котором говорится о провозглашении независимости региона от Испании, но пока что неизвестно будет ли этот документ иметь правовую силу, отмечает Reuters.

«Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет», — приводит Reuters выдержку из документа, который называется «декларация представителей Каталонии».

«Мы подтверждаем желание вести переговоры с Испанией без учета условий прошлых соглашений для пользы обеих сторон. Переговоры должны быть на равных условиях», — также отмечается в документе.

«Мы призываем все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством», — говорится в документе. Авторы декларации также просят каталонское правительство сделать все возможное для того, чтобы реализовать меры, перечисленные в декларации.

Как отмечает El Pais, подписанная декларация не отсылает к словам Пучдемона о том, что провозглашение независимости будет отложено. Ранее Пучдемон, выступая перед каталонским парламентом, провозгласил независимость Каталонии, но предложил отложить вступление декларации в силу на несколько недель. Это нужно для «начала диалога, для достижения соглашения [с Мадридом. — РБК], чтобы выполнить требования народа Каталонии». «Результатами референдума 1 октября Каталония заслужила право быть независимым государством», — говорил Пучдемон.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Испания , Каталония , Независимость
Главное
Киев ответил на предложение президента Чехии отдать Крым России за плату Политика
Материалы по теме
Появилось видео реакции жителей Каталонии на решение по независимости Политика
Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости Политика
Шаткая независимость: как Каталония и Мадрид могут выйти из тупика Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку