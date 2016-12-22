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Трамп заявил о готовности померяться IQ с Тиллерсоном
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Трамп заявил о готовности померяться IQ с Тиллерсоном
Политика, 17:29
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Трамп заявил о готовности померяться IQ с Тиллерсоном
Если бы госсекретарь назвал президента «недоумком», им двоим следовало бы пройти тест IQ и сравнить результаты, заявил Трамп. Президент США добавил, что знает, кто победит. Тиллерсон отвергал, что отзывался так о президенте
Дональд Трамп (справа) и Рекс Тиллерсон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп посчитал ложными сообщения о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал его «недоумком». «Я думаю, это фейковые новости. Но если бы он так сказал, я думаю, мы бы сравнили результаты своих тестов IQ. И я точно могу сказать, кто из нас победит», — заявил президент в интервью Forbes.

NBC News 4 октября сообщил, что 20 июля во время встречи в Пентагоне с членами президентской команды по национальной безопасности Тиллерсон именно так отозвался о президенте. Об этом изданию сообщили три чиновника, осведомленные о произошедшем. По данным собеседников NBC, Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку. Причиной стали противоречия между ним и Белым домом.

Также сообщалось, что вице-президенту США Майку Пенсу пришлось лично вмешаться и попросить Тиллерсона не покидать свой пост. В NBC отметили, что не могут утверждать, что вмешательство понадобилось именно из-за слов госсекретаря о президенте, а не из-за каких-либо других противоречий.

Но госсекретарь на пресс-конференции назвал эти данные несоответствующими действительности. Тиллерсон сказал, что привержен Трампу и его политической повестке. Представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что «госсекретарь не использует подобные слова в разговоре о президенте Соединенных Штатов».

Трамп назвал публикацию NBC о противоречиях между ним и госсекретарем фейковыми новостями и призвал журналистов «принести извинения Америке».

Позднее президент США заявил, что у него с Тиллерсоном «очень хорошие отношения», но добавил, что есть вопросы, по которым их позиции не совпадают.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп
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