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Расходы на реновацию составят 63% дефицита бюджета Москвы
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Расходы на реновацию составят 63% дефицита бюджета Москвы
Политика, 21:30
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Расходы на реновацию составят 63% дефицита бюджета Москвы
Проект трехлетнего бюджета Москвы разработан с дефицитом. Расходы на социальную политику будут расти быстрее, на реновацию планируется выделить «колоссальные» суммы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Предвыборный дефицит

Расходы на программу реновации составят 63% от дефицита московского бюджета на ближайшие три года, подсчитал РБК. Дефицит в 2018–2020 годах составит 473 млрд руб., расходы на реновацию — 300 млрд руб.

Московские власти сверстали проект бюджета на 2018 год с рекордным за время правления Сергея Собянина прогнозом дефицита — 222,9 млрд руб. (10,6% к доходам). А ежегодные расходы на программу реновации составят 100 млрд руб. — мэр назвал эту сумму «колоссальной».

Правительство Москвы 10 октября утвердило проект трехлетнего городского бюджета. Документ будет внесен в Мосгордуму в качестве законопроекта 11 октября, сообщили РБК два источника в мэрии. Согласно проекту, в 2018 году доходы Москвы составят 2,10 трлн руб., расходы — 2,33 трлн руб., дефицит — 222,9 млрд руб. Рост социальных расходов в следующем году превысит рост других статей, заявил Собянин.

Год назад был принят закон о бюджете Москвы, в котором на 2017 год закладывался дефицит бюджета в 217,9 млрд руб. Как писали «Ведомости», это был рекордный дефицит за все правление Собянина.

Согласно официальным данным московского департамента финансов, еще в 2015 и 2016 годах бюджет столицы был исполнен с профицитом — 143 млрд и 116 млрд руб. соответственно. Но по итогам текущего года, согласно последним поправкам в бюджет, дефицит составит 214 млрд руб.

На уровень жизни москвичей оказывает влияние не сам дефицит, а объем расходов, в том числе на образование и здравоохранение, говорит директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Рост расходов эксперт связывает с подготовкой к выборам: в 2018 году будут избирать президента России и мэра Москвы. «Перед выборами в Госдуму в 2016 году инвестиционные расходы региональных бюджетов сильно выросли. Власти стремились построить и отремонтировать все, что только можно. Возможно, Москва реализует в начале года какие-то инициативы», — отметил Дерюгин. В любом случае столица «может себе позволить дефицит», поскольку у нее один из самых низких в России госдолгов, заключил эксперт.

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Колоссальные расходы

Согласно проекту бюджета, в 2019 году доходы Москвы составят 2,206 трлн руб., расходы — 2,344 трлн руб., дефицит — 137,3 млрд руб. В 2020 году доходная часть бюджета прогнозируется на уровне 2,317 млрд руб., расходная — 2,429 млрд руб., дефицит — 112,8 млрд руб. При этом со следующего года в столичном бюджете будет отдельная расходная строка — программа реновации. Ежегодно на нее будет выделяться 100 млрд руб., то есть с 2017 по 2020 год общие траты на расселение пятиэтажек составят 400 млрд руб. Как заявил Собянин на заседании в мэрии, это «колоссальная сумма».

Одной из причин запуска такой масштабной программы может быть нежелание московских властей показывать, что у столицы слишком много денег, чтобы часть городских доходов не забрали на федеральный уровень, считает Александр Дерюгин. «1% налога на прибыль уже передан на федеральный уровень. Налоговые нормы пересматриваются в Сахалинской области. В такой ситуации бряцание большим профицитом увеличивает риски», — отметил эксперт.

В сентябре на Московском финансовом форуме глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что столица — «настолько сильный с точки зрения финансов субъект, что может даже давать взаймы федеральному бюджету». По его словам, министерству хотелось бы «забрать немного ресурсов из Москвы», у города «есть определенные запасы, жирок». Собянин со своей стороны настаивал, что столица не забирает ресурсы у других регионов и практически лишилась нефтегазовых доходов. Мэр заметил, что столица может «потратить все деньги» и начать просить взаймы у Минфина.

Транспорт и соцподдержка

Самой дорогой госпрограммой в столичном бюджете, как обычно, оказалась транспортная. На «развитие транспортной системы» в 2018 году планируется потратить 542,3 млрд руб. На медицину выделят 251,2 млрд руб., а «с учетом расходов по ОМС» — 444,5 млрд руб. Далее идет «Социальная поддержка москвичей» — на нее запланированы 430,3 млрд руб. Расходы на образование составят 293,9 млрд руб., на программу «Жилище» — 183,2 млрд руб.

Если сравнить с параметрами бюджета этого года, то самый резкий рост приходится на программу «Жилище» — 44,4%. Расходы выросли и на другие госпрограммы за исключением программ «Развитие городской среды» и «Спорт». Траты на них сократятся на 11,4% и 20,3%.

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Адресно-инвестиционная программа в 2018-2020 составит 1,486 трлн руб., 70% из этих средств будет потрачено на транспортную инфраструктуру. За три года планируется построить 300 км дорог и 81,7 км линий метро. Будет построено 2,7 млн кв.м жилья, сообщил заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

Расходы на транспорт доминируют в московском бюджете много лет, социальные расходы находятся на втором месте, напомнила директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина. Расходы по программе «Жилище» выросли за счет реновации. Траты на развитие городской среды сократились, поскольку большинство улиц в центре уже благоустроены, добавила эксперт.

Зарплаты и инфляция

Средняя номинальная зарплата в Москве по итогам 2017 года составит 63 тыс.руб., заявил журналистам глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов. В 2018 году средняя зарплата должна составить 67 тыс.руб., а в 2020-м — 76 тыс.руб., добавил чиновник. По 2017 году темпы инфляции в Москве ожидаются 4,8% — это исторический минимум, заявил Ефимов. Через три года инфляция ожидается на уровне 4,2%.

Представленные цифры выглядят достоверно, но точный прогноз по зарплате дать невозможно, считает доктор экономических наук Сергей Смирнов. «Мы не знаем, что будет происходить в экономике России и Москвы. Уровень зарплат во многом зависит от платежеспособного спроса населения, притока туристов в Москву. Важно также, что будет происходить с занятостью — зарплату в бюджетных сферах можно увеличить, просто сократив численность, как мы это видим на примере реформы здравоохранения», — добавил Смирнов.

Реальные доходы москвичей сильно упали в 2015 и 2016 годах. В текущем году немного увеличились у работающих горожан, но на уровень 2014 года так и не вышли. В следующем году тенденция роста может сохраниться, добавил эксперт. В целом, по мнению Смирнова, необходимо рационализировать расходы московского бюджета. «Деньги лежат на поверхности в виде плитки», — заключил Смирнов.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: бюджет , Сергей Собянин , дефицит , реновация
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