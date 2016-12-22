В мэрии Москвы заявили об окупаемости Дня города благодаря налогам

Проведение фестивалей и праздников приводит к росту сферы обслуживания и, следовательно, налоговых поступлений в бюджет. Благодаря этому окупятся потраченные на празднование 870-летия Москвы 740 млн руб, уверены в мэрии

Празднование Дня города в Москве. 9 сентября 2017 года (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В столичной мэрии считают, что расходы на празднование 870-летия Москвы 9-10 сентября в конечном счете принесут городу доход в виде налогов. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, говорится в сообщении на сайте мэрии.

По его утверждению, «за каждый инвестированный городом рубль бюджет столицы получил по два рубля налоговых доходов».

В прошлом году в празднованиях Дня города поучаствовали 10 млн человек, что «принесло городу 44 млрд руб». В этом году только в субботу на праздник пришли 6,5 млн человек, добавил Немерюк.

С увеличением числа туристов растут их траты, а также доходы предприятий сферы обслуживания, говорится в заметке на сайте мэрии. Дневной оборот ресторанов, баров, фастфуда и других точек питания в праздники «увеличивается на 50–200%». Кроме того, в Москве растет приток туристов. По данным мэрии, в 2016 году столице посетили 17,5 млн человек, которые потратили 486 млрд руб.

Чем больше в городе предприятий сферы обслуживания, тем больше «налоговые отчисления в городскую казну», добавил Алексей Немерюк.

Как подсчитал РБК на основе сайта госзакупок, мэрия потратила на День города около 741,9 млн руб. Больше всего средств ушло на праздничное оформление — 360,1 млн руб, на организацию мероприятий несколько меньше — 229,9 млн руб., на разгон облаков — 97,4 млн руб. На фейерверки власти города потратили 31,4 млн руб. и на концерты 22,9 млн руб.

В субботу, 9 сентября, в Москве в честь праздника был открыт парк «Зарядье». На открытии присутствовали президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин. Парк обошелся городу в 14 млрд руб.