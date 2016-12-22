Голосование на выборах в Центральной России завершилось

В Центральной России закрылись избирательные участки. Голосование на выборах прекращено, начался подсчет голосов. Явка к 18:00 мск, как сообщали в ЦИК, составила 28,68%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Единый день голосования в Центральной России завершен, онлайн-трансляцию вел РБК. В 20:00 мск закрылись избирательные участки. Явка к 18:00 мск, как заявляли в ЦИК, по России составила 28,68%.

В Москве к 15:00 мск, где проходили муниципальные выборы, эти цифры, по данным председателя Моизбиркома Валентина Горбунова, составляли 8,48%. К 18:00 мск, по его информации, они выросли до 12,01%.

Недовольство этими данными ранее уже выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «В доме, где я проживаю, и во многих других домах Москвы информация о месте расположения избирательных участков отсутствует», — заявляла она, поясняя, что «таким образом, совершенно необоснованно занижена явка избирателей».

Однако несмотря на это из столицы, как отметила в ходе пресс-конфедерации глава ЦИК Элла Памфилова, по ходу проведения выборов на «горячую линию» поступило наибольшее количество жалоб. Всего, по ее данным, таких обращений было 523.

​«Это самый высокий показатель по России», — добавила Памфилова, заметив, что по Московской области поступило 120 таких сообщений (цитата по агентству «Интерфакс»). Информации о жалобах на удаление наблюдателей с участков, как также уточнила глава ЦИК, в Центральной избирательной комиссии не получали.

Однако одной из основных тем в ходе прошедших выборов стало надомное голосование. «Аномально» большим число проголосовавших на дому россиян назвал на своей странице Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков. «По сравнению с предыдущими годами надомников больше в четыре раза», — заметил он.

О нарушениях в ходе голосования на дому РБК рассказал наблюдатель Александр Менюков. В московских Филях им, по его словам, был зарегистрирован факт незаконной агитации. «Во время надомного голосования в первой же квартире мы с коллегой заметили, что пожилая женщина переносит отметки с агитационного материала, календарика с кандидатами от «Единой России», на бюллетень. А в помещении вместе с ней находится социальный работник», — рассказал он.

При этом секретарь ЦИКа Майя Гришина прежде заявляла, что нарушений, способных повлиять на результаты выборов, в ходе голосования зафиксировано не было. Такие же данные в ходе брифинга в ЦИК России привел первый замглавы МВД Александр Горовой. «Всего с начала избирательной кампании территориальные органы МВД России получили 1789 сообщений и заявлений о возможных нарушениях избирательного законодательства», — пояснял он, добавляя, что «за последние сутки» поступила информация о еще 406 таких нарушениях. «Это связано в большей степени с нарушениями распространения агитационных материалов», — уточнил эти данные Горовой (цитата по «РИА Новости»).​​