Генштаб Украины вдвое увеличил оценку числа российских военных в Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, на востоке Украины находятся шесть тысяч российских военнослужащих. За несколько дней до этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что разведка доложила о трех тысячах российских военных в Донбассе

Украинский военный у поселка Зайцево Донецкой области (Фото: Анатолий Степанов / Zuma / ТАСС)

В Донбассе находится около 6 тысяч российских военнослужащих, еще около 40 тысяч человек находятся в составе двух армейских корпусов ополченцев Донбасса. Такие цифры привел в интервью «Радио Свобода» спикер Генштаба Вооруженный сил Украины Владислав Селезнев.

​«До шести тысяч российских военнослужащих находятся на временно оккупированной территории Донбасса», — заявил Селезнев. По его словам, кадровые военные постоянно прибывают на неподконтрольные Киеву территории, в том числе и в руководящие органы. ​

Ранее 24 августа президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом заявил, что, по данным разведки в Донбассе находятся 3 тыс. профессиональных российских военнослужащих.

«Какие конкретные шаги мы ожидаем от России? Это вывести российские войска, наша разведка подтверждает — минимальный уровень регулярных войск России на оккупированной территории (Донбасса) — примерно 3 тысячи (военных)», — подчеркнул тогда президент.

Официально Москва неоднократно отвергала обвинения в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины и наличие там российских военнослужащих, признавая при этом возможность попадания в район боевых действий «отпускников» и «добровольцев».