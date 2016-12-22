Социологи заявили о лидерстве партии Меркель за две недели до выборов

Выборы в Бундестаг, после которых в ФРГ будет сформировано новое правительство, пройдут 24 сентября. По данным последнего опроса Emnid, со значительным отрывом лидирует партийный блок Ангелы Меркель

Ангела Меркель (Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press)

За две недели до выборов в германский парламент (Бундестаг) за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, готовы отдать свои голоса 37% избирателей Германии.

Их главные соперники — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), отстает с существенным отрывом, за них готовы проголосовать 24% опрошенных.

Об этом говорится в сообщении институтом Emnid, который провел исследование.

Третье место разделили Левая партия и «Альтернатива для Германии» — по 9%. Также одинаковые рейтинги показали «зеленые» и Свободная демократическая партия — по 8%.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер.

Рейтинг партии Меркель слегка упал, в августе за блок готовы были отдать голоса 39% избирателей. В марте 2017 года опросы показывали примерно равные позиции блока ХДС/ХСС и СДПГ — около 33% избирателей набирала каждая из политических сил.