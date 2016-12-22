Социологи заявили о лидерстве партии Меркель за две недели до выборов

За две недели до выборов в германский парламент (Бундестаг) за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, готовы отдать свои голоса 37% избирателей Германии.
Их главные соперники — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), отстает с существенным отрывом, за них готовы проголосовать 24% опрошенных.
Об этом говорится в сообщении институтом Emnid, который провел исследование.
Третье место разделили Левая партия и «Альтернатива для Германии» — по 9%. Также одинаковые рейтинги показали «зеленые» и Свободная демократическая партия — по 8%.
Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер.
Рейтинг партии Меркель слегка упал, в августе за блок готовы были отдать голоса 39% избирателей. В марте 2017 года опросы показывали примерно равные позиции блока ХДС/ХСС и СДПГ — около 33% избирателей набирала каждая из политических сил.